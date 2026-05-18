Несовершеннолетняя на электросамокате стала виновницей ДТП с Mercedes — суд наказал мать за нарушение ПДД дочерью

Ивано-Франковский городской суд привлек мать к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, нарушившего ПДД.

Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 184 КоАП, которая устанавливает административную ответственность родителей (лиц, их заменяющих) за совершение правонарушений детьми в возрасте от 14 до 16 лет.

Обстоятельства дела № 344/7394/26

Согласно материалам суда, мать несовершеннолетнего ребенка ненадлежащим образом выполняла обязанности по ее воспитанию, в результате чего несовершеннолетняя дочь в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 124 КУоАП. Это норма Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог, имущества или другой инфраструктуры

16 марта 2026 года в городе Ивано-Франковск на улице Мазепы, 164 несовершеннолетняя, управляя электросамокатом «KUKIRIN G2», выехала на проезжую часть нерегулируемого пешеходного перехода, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем марки Mercedes-Benz Vaneo. Несовершеннолетняя нарушила пункты 2.3 б и 4.14 а Правил дорожного движения Украины.

Вина матери подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников полиции, протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, объяснениями несовершеннолетней и другими материалами дела. Мать полностью признала свою вину и просила рассмотреть дело без её участия.

Что решил суд

Суд признал мать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На мать наложено административное взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

С матери в пользу государства взыскан судебный сбор в сумме 665 гривен 60 копеек.

На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Ивано-Франковский апелляционный суд через Ивано-Франковский городской суд в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

