  1. В Украине

Для водителей электросамокатов и моноколес хотят ввести новые ограничения, регистрацию и штрафы

15:41, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине зарегистрирована петиция о введении новых правил для водителей электросамокатов, электровелосипедов и моноколес, предусматривающих регистрацию транспорта, возрастные ограничения, обязательное страхование и ответственность за нарушение ПДД.
Для водителей электросамокатов и моноколес хотят ввести новые ограничения, регистрацию и штрафы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрирована петиция с призывом внести изменения в Правил дорожного движения по использованию электросамокатов, электровелосипедов и моноколес. Инициатива объясняется ростом количества ДТП с участием водителей такого транспорта и необходимостью усиления контроля и ответственности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Автор петиции предлагает установить минимальный возраст для вождения таких транспортных средств — от 15 лет, ввести их регистрацию в сервисных центрах МВД, а также обязательное страхование для водителей.

Кроме того, инициатива предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение ПДД, ограничение скорости передвижения в населенных пунктах и ​​запрещение использования электросамокатов, электровелосипедов и моноколес за пределами населенных пунктов.

Также предлагается ввести обязательную составление правил дорожного движения для лиц, желающих получить право управления таким транспортом, а также ответственность за езду без регистрации, страхования и прохождения соответствующей подготовки.

В петиции №41/009904-26эп отмечается, что основой для возможных изменений могут стать требования, действующие для водителей таких транспортных средств в Германии.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта. На этом фоне участились случаи наездов на пешеходов, а наиболее уязвимой категорией остаются дети.

Очередным подтверждением критичности ситуации стал случай, недавно произошедший в центре Львова. Подросток, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на 2-летнего ребенка, которого вследствие полученных травм госпитализировали. Это событие — очередной пример отсутствия надлежащей инфраструктуры, пренебрежения правилами и правовой неурегулированности.

До 2023 года водители электросамокатов вообще приравнивались к пешеходам, что усложняло их привлечение к ответственности. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины №2956-IX, который ввел официальное понятие электрического колесного транспортного средства. Законодательные изменения позволили правоохранителям и судам четко квалифицировать действия самокатчиков как водителей, подлежащих административному и уголовному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, в частности Закону №2956-IX, легкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

— легкое персональное электрическое транспортное средство: мощность до 1000 Вт, скорость до 25 км/ч. К этой категории относятся почти все прокатные самокаты;

— низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: скорость 10–50 км/ч, масса до 600 кг.

Важно, что для квалификации самоката как транспортного средства не обязательны наличие номерного знака или водительского удостоверения. Более того, Верховный Суд 15 марта 2023 года по делу №127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность, поскольку он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие электросамокатами, электроскутерами, электровелосипедами и гироскутерами, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

Также мы писали, что Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД петиция транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]