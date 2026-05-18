Для водителей электросамокатов и моноколес хотят ввести новые ограничения, регистрацию и штрафы

В Украине зарегистрирована петиция о введении новых правил для водителей электросамокатов, электровелосипедов и моноколес, предусматривающих регистрацию транспорта, возрастные ограничения, обязательное страхование и ответственность за нарушение ПДД.

В Украине зарегистрирована петиция с призывом внести изменения в Правил дорожного движения по использованию электросамокатов, электровелосипедов и моноколес. Инициатива объясняется ростом количества ДТП с участием водителей такого транспорта и необходимостью усиления контроля и ответственности.

Автор петиции предлагает установить минимальный возраст для вождения таких транспортных средств — от 15 лет, ввести их регистрацию в сервисных центрах МВД, а также обязательное страхование для водителей.

Кроме того, инициатива предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение ПДД, ограничение скорости передвижения в населенных пунктах и ​​запрещение использования электросамокатов, электровелосипедов и моноколес за пределами населенных пунктов.

Также предлагается ввести обязательную составление правил дорожного движения для лиц, желающих получить право управления таким транспортом, а также ответственность за езду без регистрации, страхования и прохождения соответствующей подготовки.

В петиции №41/009904-26эп отмечается, что основой для возможных изменений могут стать требования, действующие для водителей таких транспортных средств в Германии.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта. На этом фоне участились случаи наездов на пешеходов, а наиболее уязвимой категорией остаются дети.

Очередным подтверждением критичности ситуации стал случай, недавно произошедший в центре Львова. Подросток, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на 2-летнего ребенка, которого вследствие полученных травм госпитализировали. Это событие — очередной пример отсутствия надлежащей инфраструктуры, пренебрежения правилами и правовой неурегулированности.

До 2023 года водители электросамокатов вообще приравнивались к пешеходам, что усложняло их привлечение к ответственности. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины №2956-IX, который ввел официальное понятие электрического колесного транспортного средства. Законодательные изменения позволили правоохранителям и судам четко квалифицировать действия самокатчиков как водителей, подлежащих административному и уголовному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, в частности Закону №2956-IX, легкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

— легкое персональное электрическое транспортное средство: мощность до 1000 Вт, скорость до 25 км/ч. К этой категории относятся почти все прокатные самокаты;

— низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: скорость 10–50 км/ч, масса до 600 кг.

Важно, что для квалификации самоката как транспортного средства не обязательны наличие номерного знака или водительского удостоверения. Более того, Верховный Суд 15 марта 2023 года по делу №127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность, поскольку он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие электросамокатами, электроскутерами, электровелосипедами и гироскутерами, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

