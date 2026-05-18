Как адвокату найти первых клиентов: главные ошибки на старте практики

Молодым юристам объяснили, как правильно определить свою специализацию и целевого клиента.

В Национальной ассоциации адвокатов объяснили молодым специалистам, с чего стоит начинать юридическую практику, чтобы не потерять время, деньги и мотивацию.

Одной из главных ошибок в начале карьеры называют отсутствие четкого плана и расфокусированность. Молодые юристы нередко берутся за любые запросы клиентов, даже если это не соответствует их специализации. Из-за этого они тратят много времени на изучение новых сфер вместо развития собственной экспертизы.

Юристам советуют на старте выбрать одно-два направления работы. В частности, основной специализацией может быть сопровождение малого бизнеса и договоры, а дополнительной — регистрация ФЛП или консультации по работе с контрагентами. Такой подход позволяет клиентам более четко понимать, с какими вопросами стоит обращаться к конкретному юристу.

Также молодым адвокатам рекомендуют не вкладывать значительные средства в сайт, рекламу или внешнюю «упаковку» без понимания механизма привлечения клиентов. Прежде всего важно определить, какую именно проблему помогает решать юрист и кому адресована его услуга.

Отдельно подчеркивается необходимость понятной коммуникации с клиентом. Люди обычно ожидают не абстрактной юридической услуги, а конкретного решения проблемы, снижения рисков и понятных объяснений.

Кроме того, в первые 30 дней работы адвокатам советуют определить основное и дополнительное направления практики, описать портрет потенциального клиента, сформулировать простое предложение услуг, наладить профессиональное присутствие в публичном пространстве и начать системную коммуникацию с рынком.

Также подчеркивается, что на старте не стоит пытаться строить масштабную юридическую практику. Прежде всего важно создать работающий механизм привлечения клиентов, а уже потом масштабировать то, что приносит результат.

