  В Украине

В Киеве проезд будет стоить 30 грн, новая стоимость начнет действовать с 15 июля, — КГГА

14:41, 18 мая 2026
В Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро.

Также в городе хотят ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн.

В КГГА объясняют такие изменения тем, что в последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Поэтому там хотят обновить тарифы и приблизить их к экономически обоснованному уровню на фоне роста расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращения пассажиропотока.

Также приводятся расчеты транспортных предприятий, которые указывают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, планируют ввести систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

  • 1–9 поездок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20–29 – 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40–49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 грн.

Предложенные цены на месячные проездные:

  • 46 поездок – 1 088 грн;
  • 62 поездки – 1 463 грн;
  • 92 поездки – 2 156 грн;
  • 124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.

Для студентов и учеников сохраняются льготные условия. Так, студенты будут оплачивать 50% стоимости месячного проездного, а ученики во время летних каникул – 25% (в течение учебного года – бесплатно).

Отдельно планируют ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные:

  • на 24 часа – 375 грн;
  • на 48 часов – 563 грн;
  • на 72 часа – 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, останутся действительными до 14 сентября 2026 года.

Ввести новые тарифы планируют с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Киев КГГА

