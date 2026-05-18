Более 90% отсрочек продлеваются автоматически — в Минобороны назвали, кого не коснулись нововведения

Граждане получают обновленный статус без подачи заявлений, если данные подтверждаются в государственных реестрах.

В Министерстве обороны сообщили, что более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически без заявлений, справок и личных обращений. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры и обновляет данные в электронных документах.

Как работает автоматическое продление отсрочек

По данным Минобороны, автоматическое продление охватывает как отсрочки, оформленные через приложение «Резерв+», так и те, что были выданы через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Система без участия человека проверяет основания в государственных реестрах и, если они подтверждаются, обновленная запись автоматически отображается в электронном военно-учетном документе.

Граждане, у которых данные требуют уточнения или отсутствуют в реестрах, могут подать заявление на продление отсрочки через любой ЦНАП. В ведомстве отмечают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают такие заявления. Это, по данным Минобороны, позволило уменьшить очереди и сократить бумажную бюрократию.

Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки

В Минобороны сообщили, что в настоящее время автоматическое подтверждение через реестры работает для 22 категорий граждан.

К ним относятся, в частности:

лица с инвалидностью;

временно негодные к службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

лица, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или недееспособными лицами;

супруги военнослужащих с детьми;

студенты и аспиранты;

работники учебных заведений;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

военные, освобожденные из плена;

лица, отслужившие по годовому контракту в возрасте 18–25 лет.

Когда автоматическое продление может не сработать

В Минобороны отмечают, что иногда система не находит необходимые данные в реестрах. Чаще всего это касается:

лиц, ухаживающих за тяжелобольными родственниками;

родителей троих и более детей;

граждан, у которых есть родители с инвалидностью I или II группы.

В таких случаях необходимо лично обратиться в ЦНАП с подтверждающими документами.

Что нужно проверить для автоматического продления

Чтобы отсрочка продлевалась без дополнительных обращений, данные в государственных реестрах должны быть актуальными. Речь идет о:

информации в ДРАЦС о семейных связях;

налоговые номера родителей или детей;

данные об инвалидности в соответствующих государственных реестрах;

корректность персональных данных в актовых записях;

информацию об уплате алиментов.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если система не смогла подтвердить основания, гражданину необходимо обратиться в любой ЦНАП. В Минобороны напоминают, что ТЦК и СП больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочек.

Кто может оформить отсрочку онлайн в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» в настоящее время доступно оформление 11 типов отсрочек онлайн. Среди них:

лица с инвалидностью;

временно негодные к службе;

родители детей с инвалидностью;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие детей;

студенты и аспиранты;

работники сферы образования;

военнослужащие с детьми и другие определенные категории.

