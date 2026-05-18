Более 90% отсрочек продлеваются автоматически — в Минобороны назвали, кого не коснулись нововведения
В Министерстве обороны сообщили, что более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически без заявлений, справок и личных обращений. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры и обновляет данные в электронных документах.
Как работает автоматическое продление отсрочек
По данным Минобороны, автоматическое продление охватывает как отсрочки, оформленные через приложение «Резерв+», так и те, что были выданы через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Система без участия человека проверяет основания в государственных реестрах и, если они подтверждаются, обновленная запись автоматически отображается в электронном военно-учетном документе.
Граждане, у которых данные требуют уточнения или отсутствуют в реестрах, могут подать заявление на продление отсрочки через любой ЦНАП. В ведомстве отмечают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают такие заявления. Это, по данным Минобороны, позволило уменьшить очереди и сократить бумажную бюрократию.
Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки
В Минобороны сообщили, что в настоящее время автоматическое подтверждение через реестры работает для 22 категорий граждан.
К ним относятся, в частности:
- лица с инвалидностью;
- временно негодные к службе;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- лица, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или недееспособными лицами;
- супруги военнослужащих с детьми;
- студенты и аспиранты;
- работники учебных заведений;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- военные, освобожденные из плена;
- лица, отслужившие по годовому контракту в возрасте 18–25 лет.
Когда автоматическое продление может не сработать
В Минобороны отмечают, что иногда система не находит необходимые данные в реестрах. Чаще всего это касается:
- лиц, ухаживающих за тяжелобольными родственниками;
- родителей троих и более детей;
- граждан, у которых есть родители с инвалидностью I или II группы.
В таких случаях необходимо лично обратиться в ЦНАП с подтверждающими документами.
Что нужно проверить для автоматического продления
Чтобы отсрочка продлевалась без дополнительных обращений, данные в государственных реестрах должны быть актуальными. Речь идет о:
- информации в ДРАЦС о семейных связях;
- налоговые номера родителей или детей;
- данные об инвалидности в соответствующих государственных реестрах;
- корректность персональных данных в актовых записях;
- информацию об уплате алиментов.
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
Если система не смогла подтвердить основания, гражданину необходимо обратиться в любой ЦНАП. В Минобороны напоминают, что ТЦК и СП больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочек.
Кто может оформить отсрочку онлайн в «Резерв+»
В приложении «Резерв+» в настоящее время доступно оформление 11 типов отсрочек онлайн. Среди них:
- лица с инвалидностью;
- временно негодные к службе;
- родители детей с инвалидностью;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие детей;
- студенты и аспиранты;
- работники сферы образования;
- военнослужащие с детьми и другие определенные категории.
