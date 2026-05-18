Более 90% отсрочек продлеваются автоматически — в Минобороны назвали, кого не коснулись нововведения

14:06, 18 мая 2026
Граждане получают обновленный статус без подачи заявлений, если данные подтверждаются в государственных реестрах.
В Министерстве обороны сообщили, что более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически без заявлений, справок и личных обращений. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры и обновляет данные в электронных документах.

Как работает автоматическое продление отсрочек

По данным Минобороны, автоматическое продление охватывает как отсрочки, оформленные через приложение «Резерв+», так и те, что были выданы через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Система без участия человека проверяет основания в государственных реестрах и, если они подтверждаются, обновленная запись автоматически отображается в электронном военно-учетном документе.

Граждане, у которых данные требуют уточнения или отсутствуют в реестрах, могут подать заявление на продление отсрочки через любой ЦНАП. В ведомстве отмечают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают такие заявления. Это, по данным Минобороны, позволило уменьшить очереди и сократить бумажную бюрократию.

Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки

В Минобороны сообщили, что в настоящее время автоматическое подтверждение через реестры работает для 22 категорий граждан.

К ним относятся, в частности:

  • лица с инвалидностью;
  • временно негодные к службе;
  • родители троих и более детей;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • лица, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или недееспособными лицами;
  • супруги военнослужащих с детьми;
  • студенты и аспиранты;
  • работники учебных заведений;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • военные, освобожденные из плена;
  • лица, отслужившие по годовому контракту в возрасте 18–25 лет.

Когда автоматическое продление может не сработать

В Минобороны отмечают, что иногда система не находит необходимые данные в реестрах. Чаще всего это касается:

  • лиц, ухаживающих за тяжелобольными родственниками;
  • родителей троих и более детей;
  • граждан, у которых есть родители с инвалидностью I или II группы.

В таких случаях необходимо лично обратиться в ЦНАП с подтверждающими документами.

Что нужно проверить для автоматического продления

Чтобы отсрочка продлевалась без дополнительных обращений, данные в государственных реестрах должны быть актуальными. Речь идет о:

  • информации в ДРАЦС о семейных связях;
  • налоговые номера родителей или детей;
  • данные об инвалидности в соответствующих государственных реестрах;
  • корректность персональных данных в актовых записях;
  • информацию об уплате алиментов.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если система не смогла подтвердить основания, гражданину необходимо обратиться в любой ЦНАП. В Минобороны напоминают, что ТЦК и СП больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочек.

Кто может оформить отсрочку онлайн в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» в настоящее время доступно оформление 11 типов отсрочек онлайн. Среди них:

  • лица с инвалидностью;
  • временно негодные к службе;
  • родители детей с инвалидностью;
  • родители троих и более детей;
  • родители, самостоятельно воспитывающие детей;
  • студенты и аспиранты;
  • работники сферы образования;
  • военнослужащие с детьми и другие определенные категории.

