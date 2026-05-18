Что делать украинцам при ошибках в системе MOS для оформления карты CUKR

12:41, 18 мая 2026
Из-за значительной нагрузки система MOS работает нестабильно, и многие украинцы не могут зарегистрировать данные.
Управление по делам иностранцев в Польше предоставило рекомендации для иностранцев, которые сталкиваются с ошибками при подаче заявлений через систему MOS на получение карты CUKR.

Отмечается, что стартовал прием заявок от иностранцев, которые хотят оформить разрешение на легальное пребывание в стране. Из-за значительной нагрузки система MOS работает нестабильно, и многие украинцы не могут зарегистрировать данные.

В ведомстве рекомендуют в случае ошибки сначала выйти из системы и повторно авторизоваться через несколько минут. По словам сотрудников Управления по делам иностранцев, иногда данные обновляются только после повторного входа на портал.

Если проблема не исчезает, пользователям советуют повторить попытку подачи заявления позже, когда нагрузка на систему снизится.

В случаях, когда ни один из этих способов не помогает, рекомендуют обратиться в местную администрацию для обновления данных.

Напомним, что граждане Украины в Польше, имеющие статус PESEL UKR, смогут подавать заявления на получение трехлетнего вида на жительство — CUKR.

Речь идет о подаче заявлений на получение вида на жительство с отметкой «Ранее пользовался временной защитой» (так называемый вид на жительство CUKR).

Как подать заявление на вид на жительство CUKR?

- создайте учетную запись пользователя в новой системе MOS (Модуль обслуживания дел) — если у вас был аккаунт в предыдущей версии MOS, необходимо создать новый;

- лично войдите в систему MOS через портал login.gov.pl (после нажатия «войти» на странице MOS произойдет перенаправление) и заполните электронную форму заявления для граждан Украины, пользующихся временной защитой.

«НИКОГДА не передавайте третьим лицам свои данные для входа в login.gov.pl — это может привести к потере контроля над вашими персональными данными», — заявили в посольстве.

- добавьте необходимые документы:

  • актуальную фотографию в цифровом формате;
  • подтверждение оплаты (электронное подтверждение или скан):

1) 100 злотых за изготовление вида на жительство;

2) 340 злотых — административный сбор за предоставление разрешения на временное проживание.

Это отдельные платежи — их нужно осуществлять на разные счета.

- подпишите заявление в электронной форме — с помощью доверенного профиля, квалифицированной электронной подписи или личной подписи.

«После правильного подписания и подачи заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML, а также получите официальное подтверждение подачи (UPO).

В случае положительного решения воевода сообщит вам о возможности получения вида на жительство», — добавили в посольстве.

