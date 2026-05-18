Массовые нарушения в школах: в Раде предлагают снова выбирать директоров через конкурсы

В парламенте хотят вернуть конкурсы для директоров школ из-за ухудшения ситуации с управлением.

В Верховной Раде заявили о необходимости возвращения обязательных конкурсов на должности руководителей учреждений общего среднего образования. Причиной стали результаты институциональных аудитов Государственной службы качества образования, которые свидетельствуют о значительном количестве нарушений в работе школ.

По данным Государственной службы качества образования, в 77% проверенных учебных заведений выявлены нарушения в части выполнения руководителями обязанностей, предусмотренных законодательством. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 60%.

В парламентском комитете по вопросам образования подчеркивают, что такая статистика свидетельствует: значительная часть правовых рисков в школах связана именно с качеством управленческих решений на уровне руководства учреждений.

Наиболее распространенными остаются нарушения, касающиеся права ребенка на доступное, безопасное и качественно организованное образование. Именно по этим направлениям, как отмечается в отчете Государственной службы качества образования, фиксируется наихудшая динамика.

Отдельное беспокойство вызывают нарушения, связанные с образовательными программами, работой педагогических советов и учебными планами, поскольку это влияет на функционирование внутренних механизмов обеспечения качества образования.

По данным, в 61% учреждений выявили нарушения относительно наличия и содержания учредительных документов, лицензий, уставов и положений о структурных подразделениях. Еще в 54% школ зафиксированы нарушения относительно аттестации педагогических работников. В 2024 году этот показатель составлял 55%.

В комитете обращают внимание, что сейчас громады могут самостоятельно решать, проводить или нет конкурсы на должности директоров школ.

В то же время все чаще возникают дискуссии относительно прозрачности таких назначений, качества управления и ответственности руководителей учебных заведений.

Там считают, что система образования нуждается не только в устранении отдельных нарушений, но и в усилении ответственности руководителей, совершенствовании внутренних процедур и более адресной поддержке учебных заведений в наиболее проблемных сферах.

