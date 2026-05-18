От 850 до 34 тысяч гривен штрафа — как суды наказывают за коррупцию в 2026 году

11:12, 18 мая 2026
В Украине почти все коррупционные дела заканчиваются штрафами — даже за взятки и схемы для уклонистов.
В 97% прошлогодних дел из реестра коррупционеров наказанием был только штраф — даже по делам о схемах уклонения от мобилизации и продаже военного имущества. В то же время за первые четыре месяца 2026 года суды вообще не назначили ни одного наказания в виде лишения свободы по коррупционным делам.

По данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, за январь—апрель 2026 года суды вынесли 814 решений по делам о коррупции. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время показатель почти вдвое превышает уровень, который был до начала полномасштабной войны.

Более 90% дел касаются деклараций и финансового контроля

Подавляющее большинство дел касается не взяток, а нарушений финансового контроля — проблем с декларациями, несвоевременной подачи документов или ошибок в отчетности. Таких дел за четыре месяца 2026 года было 742, или 91,2% от всех решений, указывает Опендатабот.

Еще 52 дела, или 6,4%, касались предложения или предоставления неправомерной выгоды должностным лицам. Нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составили 2,5% — 20 дел.

Из 814 решений этого года 762 были административными, а только 52 — уголовными. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объясняют, что уголовные производства расследуются и рассматриваются судами значительно дольше. По данным НАЗК, в отдельных делах о злоупотреблении властью с момента совершения преступления до вынесения приговора проходило 8–10 лет, а средний срок составляет около 7 лет.

Самый большой штраф в 2026 году — 34 тысячи гривен

Все решения по коррупционным делам в этом году завершились штрафами. Ни одного наказания в виде лишения или ограничения свободы, а также общественных работ суды не назначали. Минимальный штраф составил 850 гривен, максимальный — 34 тысячи гривен.

Один из максимальных штрафов получила женщина, которая на пункте пропуска «Мамалыга» в Черновицкой области пыталась передать пограничнику 300 евро за беспрепятственный выезд за границу. Пограничник от взятки отказался и сообщил о преступлении. Суд оштрафовал женщину на 34 тысячи гривен, а деньги конфисковал.

Такой же штраф получил военнослужащий из Черкасской области, который после ДТП на служебном автомобиле в состоянии опьянения предлагал патрульным 100–200 долларов взятки, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности.

Больше всего коррупционных решений — во Львовской области

Больше всего решений по делам о коррупции в этом году вынесли суды Львовской области — 79. Далее идут Днепропетровская область — 67 решений, Харьковская — 56, Киевская — 54 и Одесская — 48.

2025 год стал рекордным по количеству решений по делам о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях — суды вынесли 4 086 решений, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

В 2025 году суды назначали и реальные сроки заключения

Несмотря на то, что 97% прошлогодних дел также завершились штрафами, реестр содержал и более суровые приговоры. В частности, самый большой штраф — более 1,24 миллиона гривен — получил киевский адвокат, который за 15 тысяч долларов продавал мужчинам схемы уклонения от мобилизации через фиктивное трудоустройство и «обновление» данных в ТЦК. Суд также снял арест с его имущества — квартиры, земельного участка, коммерческих помещений и автомобиля Chevrolet Camaro.

Самый суровый приговор в 2025 году — 10 лет лишения свободы — получил сержант штурмовой роты из Сумской области. Суд установил, что он похищал и продавал военную оптику, в частности тепловизоры и приборы ночного видения, на сумму более 4,5 миллиона гривен. Часть оборудования удалось вернуть военным.

НАЗК уже начало удалять старые записи из реестра

В июле 2025 года вступил в силу Закон №4496, который сократил сроки хранения данных в Реестре коррупционеров. Теперь записи об административных правонарушениях хранятся один год, о уголовных — до погашения или снятия судимости, а в отношении юридических лиц — пять лет. НАЗК уже начало удалять записи, сроки хранения которых истекли.

