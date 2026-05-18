Практика ЕСПЧ о мере пресечения: суд должен оценивать, может ли подозреваемый реально внести залог

В системе уголовной юстиции залог по своей сути является альтернативой лишению свободы. Его назначение заключается в обеспечении надлежащего процессуального поведения подозреваемого через риск финансовых потерь в случае невыполнения возложенных обязанностей. Однако в последние годы в Украине все чаще обращают внимание на проблему фактической трансформации этого механизма: залог иногда начинает выполнять функцию скрытой формы безальтернативного содержания под стражей.

Когда размер залога определяется без учета реальных финансовых возможностей лица, он теряет свою стимулирующую функцию и фактически превращается в репрессивный инструмент. С другой стороны, для лиц с большими финансовыми ресурсами даже значительная сумма залога может не иметь сдерживающего эффекта и не предотвращать риск их уклонения от правосудия.

В этом контексте особое значение приобретают стандарты Европейского суда по правам человека относительно применения залога, сформулированные в соответствующей практике Суда, а также выводы мониторинговой миссии IAC ISHR, актуальные для современной украинской правоприменительной практики.

Дело «Истомина против Украины»

Важным прецедентом для Украины стало решение ЕСПЧ по делу «Истомина против Украины». Заявительнице был установлен залог, который в 125 раз превышал максимальный предел для соответствующего преступления. Основным аргументом судов был размер инкриминируемого ущерба, составлявшего более 12 млн гривен.

ЕСПЧ в этом деле пришел к выводу, что залог — это не компенсация. Гарантия по статье 5 § 3 Конвенции по правам человека призвана обеспечить присутствие обвиняемого в суде, а не возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Сама по себе сумма ущерба или тяжесть статьи не может автоматически оправдывать чрезмерный размер залога.

Суды обязаны прилагать максимум усилий для оценки реального имущественного положения лица. Неосуществление такой оценки и игнорирование доводов защиты о несоответствии суммы доходам лица является прямым нарушением Конвенции.

Нарушение Конвенции обошлось Украине в 2000 евро. В качестве сатисфакции ЕСПЧ присудил заявительнице 1 000 евро в качестве возмещения морального вреда и 1 000 евро в качестве компенсации судебных и иных расходов, понесенных во время производства в национальных судах и в самом ЕСПЧ.

Под давлением миллионных залогов

В 2026 году Высший антикоррупционный суд рассматривал дело в отношении подозреваемого по ч. 3 ст. 209 УК. Сторона обвинения указала, что характер инкриминируемого уголовного правонарушения и образ жизни подозреваемого, по ее мнению, свидетельствуют о несоответствии официальных доходов фактическим расходам, а также могут указывать на возможное существование других фактов легализации средств, которые еще не были установлены органом досудебного расследования. Отдельно прокурор сослалась на наличие исключительных обстоятельств, которые, по мнению стороны обвинения, дают основания для определения залога в размере, превышающем пределы, установленные УПК Украины. Обвинение просило применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 100 млн грн.

Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR выявили в этом деле несколько критических аспектов.

Содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения, которая существенно ограничивает право на свободу, гарантированное статьей 5 Европейской конвенции по правам человека. Поэтому решение о его применении должно основываться на тщательном и индивидуализированном обосновании. Формальной ссылки лишь на тяжесть инкриминируемого правонарушения недостаточно — суд должен объяснить, почему в конкретном деле менее строгие меры пресечения являются неэффективными.

Прокурор ссылался на «исключительные обстоятельства», но с позиции обвинения не было понятно, по каким конкретным критериям была сформирована сумма и как она соотносится с реальными активами подозреваемого.

В соответствии с практикой ЕСПЧ риски, на которые ссылается сторона обвинения, не могут быть абстрактными или основываться на стереотипных предположениях. Они должны подтверждаться конкретными фактами относительно поведения лица, его связей и обстоятельств дела. В частности, риск влияния на свидетелей или препятствования следствию должен быть индивидуализированно обоснован, а не базироваться лишь на должности или характере обвинения.

Когда залог устанавливается без учета реальной возможности его внесения, он становится сугубо формальным механизмом.

Кроме того, материалы производства по объему должны предоставляться стороне защиты своевременно. ЕСПЧ по делу F.S.M. v. Spain подчеркивает, что обвиняемый должен иметь реальную возможность подготовить защиту без необоснованных ограничений во времени. Сжатые сроки по делу ставят под угрозу принцип равенства сторон.

Проблема «исключительности» залога в украинской практике

Согласно ст. 182 УПК Украины, суд может выйти за пределы стандартных сумм залога в «исключительных случаях». Однако мониторинговая миссия отмечает, что эта «исключительность» постепенно теряет свой смысл, становясь системной практикой для дел против публичных лиц.

Обвинение часто использует стереотипные ссылки на связи, возможность выезда или прежнюю должность без предоставления конкретных фактических данных о намерениях лица.

ЕСПЧ по делам Mangouras v. Spain и Bojilov v. Bulgaria подчеркнул, что залог не должен носить карательный характер. Установление суммы, которую подозреваемый объективно не может уплатить, является нарушением права на свободу по статье 5 Конвенции.

В итоге анализа актуальных вызовов 2026 года становится очевидным: справедливое правосудие невозможно без строгого соблюдения процессуальных гарантий. Общественный запрос на неотвратимость наказания для коррупционеров и лиц, подозреваемых в финансовых махинациях, является вполне оправданным, однако он не должен подменять собой закон.

Лица, чья вина будет доказана в законном порядке, должны нести полную ответственность за свои действия. Однако государство, в стремлении наказать виновных, не имеет права уподобляться тем, против кого оно борется. Соблюдение Конвенции — это вопрос экономической безопасности государства. Каждая ошибка следствия или судьи, продиктованная политической целесообразностью или спешкой, в будущем превращается в конкретные цифры в платежных поручениях Государственного казначейства. Ведь системные нарушения приводят к вымыванию значительных средств из бюджета в виде справедливой сатисфакции по решениям ЕСПЧ.

