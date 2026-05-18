Продали квартиру или дом — нужно ли срочно сообщать в налоговую

Обязаны ли владельцы после продажи квартиры или дома отдельно обращаться в налоговую.

В налоговой рассказали, должны ли физические лица самостоятельно сообщать контролирующему органу о продаже или другом отчуждении жилой или нежилой недвижимости.

В соответствии с Налоговым кодексом, информацию о возникновении или прекращении права собственности на недвижимое имущество налоговым органам передают органы государственной регистрации прав на недвижимость. Такие сведения подаются в электронном виде в установленные законом сроки.

В частности, органы государственной регистрации обязаны в течение 15 дней после завершения налогового квартала передавать информацию, необходимую для начисления налога на недвижимое имущество.

Таким образом, физическое лицо не обязано отдельно сообщать в налоговую о факте продажи или другого отчуждения жилой или нежилой недвижимости.

В то же время, если владелец выявил расхождения между данными контролирующих органов и документами на право собственности, он имеет право обратиться с письменным заявлением для проведения сверки.

Речь идет, в частности, о проверке информации относительно объектов жилой и нежилой недвижимости или долей в них, находящихся в собственности лица.

Порядок подачи информации для расчета налога на недвижимость утвержден постановлением Кабинета Министров №476 от 31 мая 2012 года.

