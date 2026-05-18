Почему военнослужащим на передовой запрещают пользоваться телефонами — объяснение Минобороны

Даже один включенный телефон может демаскировать позиции подразделения.

Для военнослужащих на передовой действует запрет на использование личных мобильных телефонов, поскольку в условиях современной войны они могут стать ориентиром для вражеской артиллерии, ракет или дронов. Об этом сообщило Министерство обороны.

Соответствующие правила определены Инструкцией, утвержденной приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 29 апреля 2024 года №165.

В ведомстве объяснили, что российские войска активно применяют комплексы радиоразведки для выявления местонахождения телефонов — как отдельных устройств, так и их скоплений. Именно поэтому для военнослужащих установлены строгие правила пользования средствами связи, прежде всего для сохранения жизни личного состава и безопасности подразделений.

Во время выполнения боевых или специальных задач правила пользования средствами связи применяются с обязательным соблюдением требований Инструкции.

В то же время военным разрешается использовать специально настроенные телефоны или другие гаджеты. Порядок их использования определяет командир воинской части или руководитель группировки, а соответствующий приказ доводится до личного состава.

Для связи с военнослужащими и их семьями работают горячие линии воинских формирований. Коммуникация также может осуществляться через мессенджеры WhatsApp и Signal.

Кроме того, по номеру 0 800 500 410 функционирует многоканальный call-центр с возможностью перенаправления звонков граждан в командования Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-Морских сил ВСУ.

