Терапевт, психиатр, хирург: кого нужно пройти на ВВК и где взять направление
Военно-врачебная комиссия — это специальная медицинская комиссия, которая оценивает состояние здоровья граждан и принимает решение относительно возможности прохождения ими военной службы. Во время действия военного положения прохождение такого медосмотра стало неотъемлемой частью мобилизационных процедур и комплектования Сил обороны Украины.
Для прохождения комиссии обязательно необходимо получить направление. Его могут выдавать:
- руководители ТЦК и СП;
- руководители Центров рекрутинга ВСУ;
- командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.
Сегодня военнообязанные могут оформить электронное направление дистанционно через приложение «Резерв+». Для этого нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать пункт «Направление на ВВК», заполнить необходимую форму и отправить заявку. После проверки документ должен появиться в личном кабинете пользователя.
Благодаря этому лично обращаться в ТЦК для получения направления уже не обязательно. Однако воспользоваться электронной услугой можно только при условии, что медицинский осмотр будет проходить в ВВК по месту воинского учета.
Военнослужащие могут оформить бумажное направление через приложение «Армия+», подав цифровой рапорт. Для этого необходимо иметь медицинское заключение или рекомендацию врача о необходимости прохождения ВВК.
При этом повестка и направление на ВВК — это разные документы. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения учетных данных или проведения мобилизационных мероприятий. Направление же является официальным основанием для прохождения медицинского осмотра — например, во время мобилизации, заключения контракта или поступления в военное учебное заведение.
Перед прохождением ВВК рекомендуется заранее подготовить медицинские документы и результаты обследований. В частности, стоит взять результаты анализов крови и мочи, тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, электрокардиограмму и другие имеющиеся медицинские заключения.
Если анализы еще не сданы, желательно не употреблять пищу в течение 4–8 часов до осмотра, чтобы результаты медицинских исследований были максимально точными.
Основным этапом является прохождение врачей. В стандартный состав ВВК входят:
- терапевт;
- хирург;
- невролог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- отоларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
При необходимости человека могут направить к другим специалистам или назначить дополнительные обследования — МРТ, КТ или стационарное лечение, если выявленные заболевания требуют более детальной диагностики.
Для военнообязанных ВВК работают при районных, городских и областных ТЦК и обычно размещаются в коммунальных медицинских учреждениях. Фактически люди проходят обычный медицинский осмотр, результаты которого используются для принятия решения о возможности прохождения военной службы.
Для действующих военнослужащих функционируют гарнизонные ВВК при военных госпиталях, где медосмотр можно пройти амбулаторно.
Также действуют госпитальные ВВК в военно-медицинских учреждениях и отдельных государственных и коммунальных больницах, где комиссию проходят во время лечения в стационаре.
Если в медучреждении, где лечится военнослужащий, нет собственной ВВК, туда могут направить выездную комиссию.
После лечения в стационаре военнослужащий, который получил заключение ВВК и находился в отпуске для лечения до 30 дней, ближе к окончанию такого отпуска должен повторно пройти медицинский осмотр. Это необходимо для принятия решения о продлении лечения или определения окончательной пригодности к службе.
Направление на повторный осмотр также может выдать ТЦК. При этом законодательство позволяет предоставлять отпуск для лечения не более двух раз подряд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.