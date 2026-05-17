  В Украине

Терапевт, психиатр, хирург: кого нужно пройти на ВВК и где взять направление

22:30, 17 мая 2026
Военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой во время мобилизации, заключения контракта и прохождения службы, а направление на ВВК могут выдавать ТЦК, Центры рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей.
Военно-врачебная комиссия — это специальная медицинская комиссия, которая оценивает состояние здоровья граждан и принимает решение относительно возможности прохождения ими военной службы. Во время действия военного положения прохождение такого медосмотра стало неотъемлемой частью мобилизационных процедур и комплектования Сил обороны Украины.

Для прохождения комиссии обязательно необходимо получить направление. Его могут выдавать:

  • руководители ТЦК и СП;
  • руководители Центров рекрутинга ВСУ;
  • командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

Сегодня военнообязанные могут оформить электронное направление дистанционно через приложение «Резерв+». Для этого нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать пункт «Направление на ВВК», заполнить необходимую форму и отправить заявку. После проверки документ должен появиться в личном кабинете пользователя.

Благодаря этому лично обращаться в ТЦК для получения направления уже не обязательно. Однако воспользоваться электронной услугой можно только при условии, что медицинский осмотр будет проходить в ВВК по месту воинского учета.

Военнослужащие могут оформить бумажное направление через приложение «Армия+», подав цифровой рапорт. Для этого необходимо иметь медицинское заключение или рекомендацию врача о необходимости прохождения ВВК.

При этом повестка и направление на ВВК — это разные документы. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения учетных данных или проведения мобилизационных мероприятий. Направление же является официальным основанием для прохождения медицинского осмотра — например, во время мобилизации, заключения контракта или поступления в военное учебное заведение.

Перед прохождением ВВК рекомендуется заранее подготовить медицинские документы и результаты обследований. В частности, стоит взять результаты анализов крови и мочи, тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, электрокардиограмму и другие имеющиеся медицинские заключения.

Если анализы еще не сданы, желательно не употреблять пищу в течение 4–8 часов до осмотра, чтобы результаты медицинских исследований были максимально точными.

Основным этапом является прохождение врачей. В стандартный состав ВВК входят:

  • терапевт;
  • хирург;
  • невролог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • отоларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

При необходимости человека могут направить к другим специалистам или назначить дополнительные обследования — МРТ, КТ или стационарное лечение, если выявленные заболевания требуют более детальной диагностики.

Для военнообязанных ВВК работают при районных, городских и областных ТЦК и обычно размещаются в коммунальных медицинских учреждениях. Фактически люди проходят обычный медицинский осмотр, результаты которого используются для принятия решения о возможности прохождения военной службы.

Для действующих военнослужащих функционируют гарнизонные ВВК при военных госпиталях, где медосмотр можно пройти амбулаторно.

Также действуют госпитальные ВВК в военно-медицинских учреждениях и отдельных государственных и коммунальных больницах, где комиссию проходят во время лечения в стационаре.

Если в медучреждении, где лечится военнослужащий, нет собственной ВВК, туда могут направить выездную комиссию.

После лечения в стационаре военнослужащий, который получил заключение ВВК и находился в отпуске для лечения до 30 дней, ближе к окончанию такого отпуска должен повторно пройти медицинский осмотр. Это необходимо для принятия решения о продлении лечения или определения окончательной пригодности к службе.

Направление на повторный осмотр также может выдать ТЦК. При этом законодательство позволяет предоставлять отпуск для лечения не более двух раз подряд.

