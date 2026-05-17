Свидетель Иеговы приговорен к 6 годам за СЗЧ: суд не принял аргументы о «похищении» ТЦК

Николаевский районный суд Николаевской области рассмотрел уголовное производство по обвинению мобилизованного военнослужащего в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения, предусмотренном ч. 5 ст. 407 УК Украины.

По результатам рассмотрения суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В рамках дела суд также дал оценку доводам защиты относительно незаконности мобилизации и возможности освобождения от прохождения военной службы по мотивам религиозных убеждений.

Суть дела № 945/2583/25

Суд установил, что солдат, призванный на военную службу во время мобилизации, проходил службу на должности стрелка механизированного подразделения воинской части. 12 июля 2025 года он самовольно оставил место временной дислокации подразделения в Николаевской области и более трех месяцев находился вне пределов воинской части без уважительных причин, не сообщая о своем местонахождении органам военного управления и правоохранительным органам. 20 октября 2025 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемый вину не признал. В судебном заседании он заявил, что не считает себя военнослужащим, поскольку, по его мнению, был незаконно доставлен сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки к месту прохождения службы.

Он пояснил, что в 2024 году после получения повестки прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, однако отказался от мобилизации по религиозным убеждениям, поскольку является членом религиозного объединения Свидетелей Иеговы. По его словам, в отношении него уже рассматривалось уголовное производство по ст. 336 УК Украины в Херсонском городском суде.

Также обвиняемый утверждал, что летом 2025 года сотрудники ТЦК фактически принудительно доставили его к месту дислокации подразделения. Он отмечал, что присягу не принимал, оружие не получал, а потому не считает себя надлежащим образом мобилизованным. Кроме того, он настаивал, что не может одновременно считаться лицом, уклоняющимся от мобилизации, и лицом, самовольно оставившим воинскую часть.

Свидетели со стороны воинской части подтвердили, что отсутствие военнослужащего было выявлено во время утреннего построения 12 июля 2025 года. По данному факту было инициировано служебное расследование. Представители воинской части также сообщили, что всем военнослужащим при прибытии в подразделение разъясняются нормы законодательства и уголовная ответственность за самовольное оставление воинской части.

Суд исследовал письменные доказательства, среди которых сообщение командира воинской части об отсутствии военнослужащего, справка ВВК о годности к военной службе, приказ о назначении на должность, материалы служебного расследования и медицинская характеристика.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, а его действия правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 407 УК Украины как самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Отдельно суд рассмотрел доводы стороны защиты относительно права на свободу мысли, совести и религии. Суд сослался на постановление коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 15 апреля 2025 года по делу №573/406/24, в котором указано, что во время мобилизации возможность прохождения альтернативной службы исключается, поскольку мобилизация направлена на обеспечение обороны государства в условиях вооруженной агрессии.

Также суд привел правовую позицию Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенную в постановлении от 27 октября 2025 года по делу №573/838/24. В этом постановлении Верховный Суд констатировал, что украинское законодательство не предусматривает освобождение от прохождения военной службы во время мобилизации по мотивам религиозных или иных убеждений, а такие убеждения не могут быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Суд отметил, что право на альтернативную службу, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Украины, не распространяется на ситуацию, угрожающую существованию нации, учитывая полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины и действие правового режима военного положения.

С учетом приведенных правовых выводов Верховного Суда районный суд пришел к выводу, что призыв обвиняемого на военную службу был законным, он был годен к военной службе по состоянию здоровья, а его действия содержат состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины.

Суд отдельно подчеркнул, что даже в случае несогласия лица с законностью действий ТЦК надлежащим способом защиты является обжалование таких действий в установленном законом порядке, а не самовольное оставление места службы после принятия в воинскую часть.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не судим, характеризуется посредственно, не имеет на иждивении несовершеннолетних детей и проживает вместе с матерью пожилого возраста. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил.

В то же время суд обратил внимание на правовые позиции Верховного Суда относительно повышенной общественной опасности преступлений против установленного порядка несения военной службы и необходимости применения реального наказания в виде лишения свободы по делам о самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения.

По результатам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы и оставил обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу.

