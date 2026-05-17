Пенсия после работы за границей: как подтвердить страховой стаж и не потерять право на выплаты

Работа за пределами Украины может помочь получить право на пенсию, если человеку не хватает страхового стажа.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые работали или работают за границей, могут засчитать этот период в страховой стаж для назначения пенсии в Украине. Однако для этого необходимо подтвердить факт работы соответствующими документами и соблюсти установленную процедуру.

Как напоминает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, основанием для зачисления такого стажа является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также постановления Кабинета Министров и разъяснения Пенсионного фонда относительно подтверждения периодов работы в других государствах.

Для чего учитывают стаж за границей

Зарубежный страховой стаж прежде всего учитывается для определения права на пенсию по возрасту — то есть для достижения необходимого минимального количества лет страхового стажа.

В то же время такой стаж не всегда влияет на размер пенсии. Обычно ее рассчитывают на основании заработка и взносов, уплаченных в Украине. Исключения возможны в случаях, когда между Украиной и другим государством действует специальное международное соглашение о социальном обеспечении.

Когда зарубежный стаж засчитают

В ведомстве пояснили, что порядок зачисления зависит от наличия международного соглашения между Украиной и страной, где работал человек.

Если такое соглашение существует, именно оно определяет механизм зачисления стажа и выплаты пенсии. Договоры могут действовать по территориальному или пропорциональному принципу.

Если международного договора нет, украинское законодательство все равно позволяет учитывать периоды работы за границей для назначения пенсии — при условии наличия подтверждающих документов.

Отдельно отмечается, что для периодов работы в республиках бывшего СССР до 1992 года действуют специальные правила и исторические договоренности.

Какие документы нужны

Для подтверждения зарубежного стажа могут понадобиться:

справки или выписки от пенсионного либо налогового органа другого государства о периоде работы и уплате взносов;

трудовые договоры;

выписки с места работы;

расчетные листки;

документы о регистрации в системе социального страхования;

нотариально заверенный перевод документов на украинский язык;

апостиль или консульская легализация — в зависимости от требований конкретного государства;

копии паспорта и других идентификационных документов.

Как подать документы в Пенсионный фонд

Для зачисления стажа необходимо:

Собрать оригиналы или заверенные копии документов от иностранных органов либо работодателей. Легализовать документы или проставить апостиль, если это необходимо. Сделать перевод на украинский язык. Подать заявление в Пенсионный фонд Украины об учете периодов работы за границей.

Подать документы можно через сервисные центры ПФУ или электронные сервисы, если такая возможность доступна.

Если подтверждающих документов недостаточно, Пенсионный фонд может обратиться с запросом в иностранные органы через Министерство иностранных дел или другие официальные каналы.

На что обратить внимание

В ведомстве советуют сохранять все документы, связанные с работой за границей: контракты, справки, выписки о зарплате и уплате взносов.

Также стоит заранее уточнять требования относительно апостиля, легализации и перевода документов для конкретной страны.

Если человек уже имеет право на пенсию в другом государстве, порядок получения выплат регулируется международным соглашением между странами. В таком случае возможны разные механизмы — например, получение части пенсии из Украины и части из другого государства.

Что рекомендуют сделать сейчас

Украинцам советуют:

проверить, есть ли между Украиной и страной работы соглашение о социальном обеспечении;

собрать все документы, подтверждающие периоды работы за границей;

при необходимости легализовать и перевести их;

подать документы в Пенсионный фонд вместе с заявлением.

В Инспекции подчеркнули, что зарубежный стаж может помочь прежде всего для получения права на пенсию в Украине, если человеку не хватает необходимого количества лет страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.