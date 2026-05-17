Пенсія після роботи за кордоном: як підтвердити страховий стаж і не втратити право на виплати

Робота за межами України може допомогти отримати право на пенсію, якщо людині бракує страхового стажу.

Українці, які працювали або працюють за кордоном, можуть зарахувати цей період до страхового стажу для призначення пенсії в Україні. Однак для цього потрібно підтвердити факт роботи відповідними документами та дотриматися встановленої процедури.

Як нагадує Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, основою для зарахування такого стажу є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також постанови Кабінету Міністрів та роз’яснення Пенсійного фонду щодо підтвердження періодів роботи в інших державах.

Для чого враховують стаж за кордоном

Закордонний страховий стаж насамперед враховується для визначення права на пенсію за віком — тобто для досягнення необхідної мінімальної кількості років страхового стажу.

Водночас такий стаж не завжди впливає на розмір пенсії. Зазвичай її обчислюють на підставі заробітку та внесків, сплачених в Україні. Винятки можливі у випадках, коли між Україною та іншою державою діє спеціальна міжнародна угода про соціальне забезпечення.

Коли закордонний стаж зарахують

У відомстві пояснили, що порядок зарахування залежить від наявності міжнародної угоди між Україною та країною, де працювала людина.

Якщо така угода існує, саме вона визначає механізм зарахування стажу та виплати пенсії. Договори можуть діяти за територіальним або пропорційним принципом.

Якщо міжнародного договору немає, українське законодавство все одно дозволяє враховувати періоди роботи за кордоном для призначення пенсії — за умови наявності підтверджувальних документів.

Окремо зазначається, що для періодів роботи в республіках колишнього СРСР до 1992 року діють спеціальні правила та історичні домовленості.

Які документи потрібні

Для підтвердження закордонного стажу можуть знадобитися:

довідки або виписки від пенсійного чи податкового органу іншої держави про період роботи та сплату внесків;

трудові договори;

виписки з місця роботи;

розрахункові листки;

документи про реєстрацію в системі соціального страхування;

нотаріально засвідчений переклад документів українською мовою;

апостиль або консульська легалізація — залежно від вимог конкретної держави;

копії паспорта та інших ідентифікаційних документів.

Як подати документи до Пенсійного фонду

Для зарахування стажу потрібно:

Зібрати оригінали або завірені копії документів від іноземних органів чи роботодавців. Легалізувати документи або проставити апостиль, якщо це потрібно. Зробити переклад українською мовою. Подати заяву до Пенсійного фонду України про врахування періодів роботи за кордоном.

Подати документи можна через сервісні центри ПФУ або електронні сервіси, якщо така можливість доступна.

Якщо підтверджувальних документів недостатньо, Пенсійний фонд може звернутися із запитом до іноземних органів через Міністерство закордонних справ або інші офіційні канали.

На що звернути увагу

У відомстві радять зберігати всі документи, пов’язані з роботою за кордоном: контракти, довідки, виписки про зарплату та сплату внесків.

Також варто заздалегідь уточнювати вимоги щодо апостиля, легалізації та перекладу документів для конкретної країни.

Якщо людина вже має право на пенсію в іншій державі, порядок отримання виплат регулюється міжнародною угодою між країнами. У такому разі можливі різні механізми — наприклад, отримання частини пенсії з України та частини з іншої держави.

Що рекомендують зробити зараз

Українцям радять:

перевірити, чи є між Україною та країною роботи угода про соціальне забезпечення;

зібрати всі документи, що підтверджують періоди роботи за кордоном;

за потреби легалізувати та перекласти їх;

подати документи до Пенсійного фонду разом із заявою.

Закордонний стаж може допомогти насамперед для отримання права на пенсію в Україні, якщо людині бракує необхідної кількості років страхового стажу.

