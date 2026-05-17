Действует ли доверенность после смерти доверителя: что говорит закон

21:35, 17 мая 2026
После смерти доверителя документ в большинстве случаев теряет силу, однако закон предусматривает отдельные исключения.
После смерти человека, который выдал доверенность, такой документ в большинстве случаев теряет силу. Это предусмотрено статьей 248 Гражданского кодекса Украины.

Согласно норме закона, представительство по доверенности прекращается в случае смерти доверителя. Также основаниями для прекращения действия доверенности являются:

  • окончание срока действия документа;
  • отмена доверенности лицом, которое ее выдало;
  • отказ представителя от выполнения действий, определенных доверенностью;
  • прекращение юридического лица, которое выдало доверенность;
  • прекращение юридического лица, на которое выдана доверенность;
  • смерть лица, которому выдали доверенность, признание его недееспособным, безвестно отсутствующим либо ограничение его гражданской дееспособности.

В то же время закон предусматривает исключение. После смерти доверителя представитель может сохранять свои полномочия только для ведения неотложных дел или действий, невыполнение которых может повлечь убытки.

Также с прекращением основной доверенности автоматически теряет силу и передоверие.

В статье 244 Гражданского кодекса Украины указано, что доверенность — это письменный документ, который одно лицо выдает другому для представительства перед третьими лицами.

Представительство, в свою очередь, является правоотношением, при котором одна сторона имеет право либо обязана совершать сделки от имени другого лица. Оно может возникать на основании договора, закона, акта юридического лица либо других оснований, определенных гражданским законодательством.

