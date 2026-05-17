  1. В Україні

Чи діє довіреність після смерті довірителя: що каже закон

21:35, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після смерті довірителя документ здебільшого втрачає чинність, однак закон передбачає окремі винятки.
Чи діє довіреність після смерті довірителя: що каже закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після смерті людини, яка видала довіреність, такий документ у більшості випадків втрачає чинність. Це передбачено статтею 248 Цивільного кодексу України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з нормою закону, представництво за довіреністю припиняється у разі смерті довірителя. Також підставами для припинення дії довіреності є:

  • закінчення строку дії документа;
  • скасування довіреності особою, яка її видала;
  • відмова представника від виконання дій, визначених довіреністю;
  • припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
  • припинення юридичної особи, на яку видано довіреність;
  • смерть особи, якій видали довіреність, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою або обмеження її цивільної дієздатності.

Водночас закон передбачає виняток. Після смерті довірителя представник може зберігати свої повноваження лише для ведення невідкладних справ або дій, невиконання яких може спричинити збитки.

Також із припиненням основної довіреності автоматично втрачає чинність і передоручення.

У статті 244 Цивільного кодексу України зазначено, що довіреність — це письмовий документ, який одна особа видає іншій для представництва перед третіми особами.

Представництво, своєю чергою, є правовідношенням, за яким одна сторона має право або зобов’язана вчиняти правочини від імені іншої особи. Воно може виникати на підставі договору, закону, акта юридичної особи або інших підстав, визначених цивільним законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]