Чи діє довіреність після смерті довірителя: що каже закон

Після смерті людини, яка видала довіреність, такий документ у більшості випадків втрачає чинність. Це передбачено статтею 248 Цивільного кодексу України.

Згідно з нормою закону, представництво за довіреністю припиняється у разі смерті довірителя. Також підставами для припинення дії довіреності є:

закінчення строку дії документа;

скасування довіреності особою, яка її видала;

відмова представника від виконання дій, визначених довіреністю;

припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

припинення юридичної особи, на яку видано довіреність;

смерть особи, якій видали довіреність, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою або обмеження її цивільної дієздатності.

Водночас закон передбачає виняток. Після смерті довірителя представник може зберігати свої повноваження лише для ведення невідкладних справ або дій, невиконання яких може спричинити збитки.

Також із припиненням основної довіреності автоматично втрачає чинність і передоручення.

У статті 244 Цивільного кодексу України зазначено, що довіреність — це письмовий документ, який одна особа видає іншій для представництва перед третіми особами.

Представництво, своєю чергою, є правовідношенням, за яким одна сторона має право або зобов’язана вчиняти правочини від імені іншої особи. Воно може виникати на підставі договору, закону, акта юридичної особи або інших підстав, визначених цивільним законодавством.

