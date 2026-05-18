Что такое нотариальная тайна и в каких случаях ее могут раскрыть

07:54, 18 мая 2026
Закон определяет, какую информацию нотариус обязан хранить в тайне и когда доступ к ней могут получить суд, правоохранительные органы или налоговая.
Нотариальная тайна является одной из основных гарантий защиты прав граждан при обращении к нотариусу. Законодательство определяет, какую информацию нельзя разглашать и в каких случаях доступ к ней все же могут получить государственные органы.

В соответствии с Законом Украины «О нотариате», нотариальной тайной считается любая информация, которую нотариус получает во время совершения нотариального действия или даже во время консультации.

К такой информации относятся:

  • данные о лице;
  • сведения об имуществе;
  • содержание договоров и других сделок;
  • личные имущественные и неимущественные права и обязанности.

Обязанность сохранять конфиденциальность возлагается не только на нотариуса, но и на его помощников и других лиц, которые получили доступ к этим данным в связи с выполнением служебных обязанностей.

Общее правило предусматривает, что нотариальная тайна не подлежит разглашению. Даже близкие родственники не могут получить такую информацию без законных оснований.

В то же время закон определяет ряд случаев, когда нотариальная тайна может быть раскрыта, подчеркивают в Минюсте. В частности:

  • по письменному согласию лица, в отношении которого совершалось нотариальное действие;
  • по обоснованному письменному требованию суда;
  • по запросу правоохранительных органов в рамках уголовного или другого судебного производства;
  • по требованию налоговых органов;
  • государственным или частным исполнителям в рамках исполнительного производства;
  • Министерству юстиции Украины и его территориальным органам для осуществления контроля;
  • в рамках финансового мониторинга;
  • при внесении информации в государственные реестры.

Кроме того, нотариус не имеет права давать показания в качестве свидетеля относительно информации, составляющей нотариальную тайну, кроме случаев, когда этого требует лицо, по поручению которого или в отношении которого совершались нотариальные действия.

Справки и копии документов нотариус может предоставлять только определенному кругу лиц — тем, по поручению которых или в отношении которых совершалось действие, их наследникам или опекунам в предусмотренных законом случаях.

Таким образом, нотариальная тайна является не формальностью, а механизмом защиты частной жизни и имущественных прав граждан.

