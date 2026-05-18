Дия не видит ID-карту или заграничный паспорт — что делать

08:12, 18 мая 2026
Ошибка с ID-картой или паспортом в Дии может возникать из-за отсутствия данных в реестре.
Украинцам объяснили, что делать, если в приложении «Дія» не отображаются ID-карта или заграничный паспорт, а система показывает сообщение: «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру».

В таком случае есть два варианта решения проблемы, напоминают в миграционной службе.

Первый вариант предусматривает оформление Дія.Картки онлайн в банке-партнере — в частности в ПриватБанке, monobank, А-Банке, Банке Кредит Днипро или Sense Bank.

После открытия специального счета необходимо обратиться в ЦНАП, где сотрудник оформит заявку через портал «Дія».

В течение семи дней пользователь получит уведомление о зачислении средств на электронную почту, после чего сможет пройти программу «Скрининг здоровья 40+».

Также граждане могут обратиться в подразделение Государственной миграционной службы и оформить ID-карту или биометрический заграничный паспорт. После появления цифрового документа в «Дії» заявку через приложение можно будет подать повторно.

