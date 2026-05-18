Дожди и грозы накроют Украину 18 мая: где потеплеет до +26
В Украине в понедельник, 18 мая, ожидается неустойчивая погода с дождями и местными грозами. Несмотря на осадки, в некоторых регионах температура поднимется до +26°C.
По прогнозу синоптиков, по всей стране облачно с периодическими прояснениями. В большинстве областей пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы. Только на востоке существенных осадков не прогнозируется.
В утренние часы туман будет наблюдаться местами на востоке и юго-востоке страны, а также в Закарпатье и Карпатском регионе.
Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+23°C, а в восточных областях потеплеет до +26°C.
В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем составит +18…+23°C, в Киеве — около +19…+21°C.
