Дожди и грозы накроют Украину 18 мая: где потеплеет до +26

В Киеве и области сегодня ожидаются дожди и переменная облачность.

В Украине в понедельник, 18 мая, ожидается неустойчивая погода с дождями и местными грозами. Несмотря на осадки, в некоторых регионах температура поднимется до +26°C.

По прогнозу синоптиков, по всей стране облачно с периодическими прояснениями. В большинстве областей пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы. Только на востоке существенных осадков не прогнозируется.

В утренние часы туман будет наблюдаться местами на востоке и юго-востоке страны, а также в Закарпатье и Карпатском регионе.

Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+23°C, а в восточных областях потеплеет до +26°C.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем ​​составит +18…+23°C, в Киеве — около +19…+21°C.

