  1. В Украине

Румыния не осуществляет пропуск домашних животных через пункт Порубне – Сирет

09:06, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы должны учитывать ограничения при пересечении границы с домашними животными на границе с Румынией.
Румыния не осуществляет пропуск домашних животных через пункт Порубне – Сирет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что с 15 мая на румынской стороне пункта пропуска Порубне – Сирет не осуществляется пропуск домашних животных.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такое ограничение связано с отсутствием возможности проведения ветеринарного контроля на румынской стороне.

Также ветеринарный контроль для домашних животных ранее не осуществляется в пунктах пропуска Красноильск – Викову де Сус и Дяковцы – Раковець.

По информации смежной стороны, прохождение санитарно-ветеринарного контроля для домашних животных возможно в пункте пропуска Дяково – Халмеу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Румыния пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Практика ЕСПЧ о мере пресечения: суд должен оценивать, может ли подозреваемый реально внести залог

Процессуальные ограничения для защиты и астрономические залоги — реалии уголовных дел 2026 года.

Военнослужащий имеет право не продолжать службу после завершения контракта — позиция суда

Суд признал противоправным отказ воинской части в увольнении офицера после завершения контракта, заключённого во время действия военного положения, и обязал уволить его со службы.

Прокурорам и оперативникам хотят запретить быть свидетелями в собственных производствах

Новый проект предлагает запретить прокурорам, следователям, дознавателям и оперативным работникам быть свидетелями в уголовных производствах, в которых они выполняли функции стороны обвинения.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]