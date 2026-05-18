Румыния не осуществляет пропуск домашних животных через пункт Порубне – Сирет

Украинцы должны учитывать ограничения при пересечении границы с домашними животными на границе с Румынией.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что с 15 мая на румынской стороне пункта пропуска Порубне – Сирет не осуществляется пропуск домашних животных.

Такое ограничение связано с отсутствием возможности проведения ветеринарного контроля на румынской стороне.

Также ветеринарный контроль для домашних животных ранее не осуществляется в пунктах пропуска Красноильск – Викову де Сус и Дяковцы – Раковець.

По информации смежной стороны, прохождение санитарно-ветеринарного контроля для домашних животных возможно в пункте пропуска Дяково – Халмеу.

