Военнослужащий имеет право не продолжать службу после завершения контракта — позиция суда

Суд признал противоправным отказ воинской части в увольнении офицера после завершения контракта, заключённого во время действия военного положения, и обязал уволить его со службы.

В военное время порядок и основания увольнения с военной службы остаются предметом активных споров, в частности в случаях завершения срока контракта, поскольку после изменений в законодательстве воинские части и сами военнослужащие нередко по-разному трактуют условия применения новых оснований для увольнения.

В деле № 200/1900/26 от 11 мая 2026 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел спор о правомерности отказа в увольнении военнослужащего после завершения срока контракта, заключённого во время действия военного положения.

Основным вопросом в деле стало то, имеет ли военнослужащий право на увольнение после завершения контракта, заключённого во время военного положения, и какую редакцию законодательства следует применять к таким правоотношениям.

Обстоятельства дела

Истец непрерывно проходил военную службу с 2018 года. После прохождения курсов офицерского состава в Военной академии в Одессе 19 января 2024 года между военнослужащим и Министерством обороны был заключён контракт о прохождении военной службы на должностях лиц офицерского состава сроком на два года.

Позднее, 23 ноября 2025 года военнослужащий подал рапорт, в котором сообщил о нежелании продолжать военную службу после завершения срока контракта.

Истец 31 января 2026 года повторно обратился с рапортом об увольнении на основании подпункта «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с окончанием срока контракта, заключённого во время действия военного положения.

Командование направило соответствующее представление в вышестоящий орган военного управления, однако письмом от 15 февраля 2026 года в увольнении было отказано. Воинская часть указывала, что:

— контракт был заключён с нарушением требований относительно минимального срока службы офицерского состава;

— действие контракта продлевается на время особого периода;

— норма об увольнении после завершения контракта не распространяется на правоотношения, возникшие до вступления в силу Закона №3633-IX.

Истец обжаловал этот отказ в административный суд.

Позиция местного суда

Согласно частям второй и третьей статьи 23 Закона №2232-XII для лиц офицерского состава устанавливаются различные сроки контрактной военной службы в зависимости от оснований получения офицерского звания и вида подготовки — от 1 до 10 лет.

Закон №2232-XII также предусматривает особенности определения сроков контрактной службы в особый период и во время действия военного положения, в частности возможность заключения контракта на определённый законом срок или до объявления демобилизации.

Пункт 2 части девятой статьи 23 Закона №2232-XII предусматривает, что во время особого периода и действия военного положения контракт военнослужащего продлевается сверх установленного срока, кроме случаев увольнения, определённых пунктом 3 части пятой статьи 26 данного Закона.

Суд отметил, что право военнослужащего на увольнение с военной службы на основании подпункта «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII (в редакции, действовавшей на дату подачи рапорта 31 января 2026 года) возникает при наличии следующих обстоятельств: 1) заключение контракта во время действия военного положения; 2) окончание срока действия такого контракта; 3) отсутствие у военнослужащего желания продолжать военную службу.

В то же время суд обратил внимание ответчика, что в пределах данного дела не является спорным вопрос оснований заключения и содержания контракта о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины на должностях лиц офицерского состава, заключённого между военнослужащим и Министерством обороны в лице начальника Военной академии (г. Одесса) 19 января 2024 года, поэтому суд отклоняет доводы ответчика относительно того, что такой контракт заключён с отступлением от общих требований законодательства относительно установления продолжительности сроков военной службы, как безосновательные и необоснованные.

Кроме того, суд отметил, что материалы рассматриваемого дела не содержат доказательств того, что контракт о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины на должностях лиц офицерского состава, заключённый между военнослужащим и Министерством обороны в лице начальника Военной академии (г. Одесса) 19 января 2024 года, либо отдельные его положения признавались в судебном порядке недействительными и были недействующими на дату обращения истца в суд с данным иском.

Отдельно обращено внимание на момент возникновения спорных правоотношений.

Суд констатировал, что спорные правоотношения в данном деле непосредственно возникли именно в связи с подачей 31 января 2026 года истцом рапорта об увольнении на основании подпункта «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII, а не в связи с заключением контракта (19 января 2024 года).

Следовательно, учитывая изложенное, к спорным правоотношениям следует применять прямое действие нормы во времени, а именно в той редакции, которая действовала на момент рассмотрения ответчиком рапорта истца от 31 января 2026 года.

Также суд прямо отклонил аргументы ответчика о невозможности применения новой редакции закона к контракту, заключённому до 18 мая 2024 года.

Суд отметил, что по состоянию на 31 января 2026 года военнослужащий имел право на увольнение со службы по подпункту «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII (как лицо, заключившее контракт во время действия военного положения), которое он и реализовал, обратившись к командиру роты беспилотных авиационных комплексов с соответствующим рапортом.

Более того, изменения, внесённые в Закон №2232-XII Законом Украины от 11 апреля 2024 года №3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учёта», гармонизировали между собой положения пункта 2 части восьмой и подпункта «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII, а именно: для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков — на период действия военного положения, кроме случаев, определённых пунктом 3 части пятой статьи 26 данного Закона.

Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу, что отказ Воинской части в удовлетворении рапорта военнослужащего от 31 января 2026 года, изложенный в письме от 15 февраля 2026 года №2657/2811/дск, является противоправным.

Таким образом, Донецкий окружной административный суд в данном деле сформировал подход, согласно которому право военнослужащего на увольнение по подпункту «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII оценивается исходя из редакции закона, действовавшей на момент подачи и рассмотрения рапорта об увольнении.

Суд также фактически подтвердил, что само по себе обстоятельство заключения контракта до вступления в силу Закона №3633-IX не исключает возможности увольнения, если контракт был заключён во время действия военного положения, срок его действия завершился, а военнослужащий не желает продолжать службу.

