Украинке отказали в выплате 2100 грн на четвертого ребенка, рожденного в Канаде: суд поддержал мать

Женщина из Украины, родившая четвертого ребенка во время пребывания в Канаде, через суд добилась назначения помощи в размере 2100 грн для многодетных семей.

Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело по иску матери многодетной семьи к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области относительно отказа в назначении помощи на ребенка, воспитывающегося в многодетной семье. Суд исследовал, является ли правомерным отказ в выплате помощи из-за отсутствия в удостоверении родителей многодетной семьи сведений о четвертом ребенке, родившемся за пределами Украины.

Фабула дела

Истец, являющаяся матерью многодетной семьи, после начала полномасштабной войны выехала вместе с детьми в Канаду, где в августе 2023 года родила четвертого ребенка. Ребенок приобрел гражданство Украины, что подтверждалось документами Генерального консульства Украины в Торонто.

В июле 2024 года женщина обратилась с заявлением о назначении помощи при рождении ребенка, однако ей было отказано. После этого Запорожский окружной административный суд в рамках другого дела обязал орган социальной защиты повторно рассмотреть ее заявление.

В августе 2025 года истец повторно обратилась с заявлением о назначении помощи на ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, в размере 2100 грн до достижения ребенком шестилетнего возраста. Впоследствии ее обращение было передано в Пенсионный фонд Украины в связи с изменением порядка назначения соответствующих выплат.

Пенсионный фонд отказал в назначении помощи, ссылаясь на то, что удостоверение родителей многодетной семьи не содержит сведений о четвертом ребенке. Орган также рекомендовал внести соответствующие изменения в удостоверение в установленном порядке. Истец отмечала, что из-за пребывания за границей фактически лишена возможности лично подать оригинал удостоверения для внесения изменений, как того требует действующая процедура.

Что решил суд

Суд обратил внимание, что статья 46 Конституции Украины гарантирует право граждан на социальную защиту, а Закон «Об охране детства» определяет обеспечение наилучших интересов ребенка одним из приоритетов государственной политики.

Суд установил, что истец предоставила все документы, необходимые для назначения помощи в соответствии с Порядком №250, кроме удостоверения многодетной семьи с внесенными данными о четвертом ребенке. Вместе с тем суд учел, что действующий порядок внесения изменений в удостоверение предусматривает личное обращение с оригиналом документа, а дистанционный механизм для лиц, находящихся за границей, фактически отсутствует.

Суд также учел, что иск фактически подан в интересах малолетнего ребенка для обеспечения его надлежащего материального содержания. При этом суд подчеркнул, что помощь при рождении ребенка и помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, по своей природе направлены прежде всего на обеспечение интересов самого ребенка, а не его родителей.

Ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка и положения Семейного кодекса Украины, суд отметил, что во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. Невозможность реализации права на социальную помощь из-за несовершенства административной процедуры не может возлагаться на ребенка и приводить к нарушению его прав.

В результате суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области относительно отказа в назначении помощи и обязал Пенсионный фонд назначить помощь на ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, начиная с 12 августа 2025 года и до достижения ребенком шестилетнего возраста.

