Українці відмовили у виплаті 2100 грн на четверту дитину, народжену в Канаді: суд підтримав матір

Жінка з України, яка народила четверту дитину під час перебування в Канаді, через суд домоглася призначення допомоги у розмірі 2100 грн для багатодітних сімей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Запорізький окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом матері багатодітної сім’ї до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо відмови у призначенні допомоги на дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї. Суд досліджував, чи є правомірною відмова у виплаті допомоги через відсутність у посвідченні батьків багатодітної сім’ї відомостей про четверту дитину, яка народилася за межами України.

Фабула справи

Позивачка, яка є матір’ю багатодітної сім’ї, після початку повномасштабної війни виїхала разом із дітьми до Канади, де у серпні 2023 року народила четверту дитину. Дитина набула громадянства України, що підтверджувалося документами Генерального консульства України в Торонто.

У липні 2024 року жінка звернулася із заявою про призначення допомоги при народженні дитини, однак їй було відмовлено. Після цього Запорізький окружний адміністративний суд у межах іншої справи зобов’язав орган соціального захисту повторно розглянути її заяву.

У серпні 2025 року позивачка повторно звернулася із заявою про призначення допомоги на дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, у розмірі 2100 грн до досягнення дитиною шестирічного віку. Згодом її звернення було передано до Пенсійного фонду України у зв’язку зі зміною порядку призначення відповідних виплат.

Пенсійний фонд відмовив у призначенні допомоги, посилаючись на те, що посвідчення батьків багатодітної сім’ї не містить відомостей про четверту дитину. Орган також рекомендував внести відповідні зміни до посвідчення у встановленому порядку. Позивачка зазначала, що через перебування за кордоном фактично позбавлена можливості особисто подати оригінал посвідчення для внесення змін, як цього вимагає чинна процедура.

Що вирішив суд

Суд звернув увагу, що стаття 46 Конституції України гарантує право громадян на соціальний захист, а Закон «Про охорону дитинства» визначає забезпечення найкращих інтересів дитини одним із пріоритетів державної політики.

Суд встановив, що позивачка надала всі документи, необхідні для призначення допомоги відповідно до Порядку №250, окрім посвідчення багатодітної сім’ї з внесеними даними про четверту дитину. Водночас суд врахував, що чинний порядок внесення змін до посвідчення передбачає особисте звернення з оригіналом документа, а дистанційний механізм для осіб, які перебувають за кордоном, фактично відсутній.

Суд також врахував, що позов подано фактично в інтересах малолітньої дитини для забезпечення її належного матеріального утримання. При цьому суд наголосив, що допомога при народженні дитини та допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, за своєю природою спрямовані насамперед на забезпечення інтересів самої дитини, а не її батьків.

Посилаючись на Конвенцію про права дитини та положення Сімейного кодексу України, суд зазначив, що у всіх діях щодо дітей першочергова увага має приділятися якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Неможливість реалізації права на соціальну допомогу через недосконалість адміністративної процедури не може покладатися на дитину та призводити до порушення її прав.

У результаті суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо відмови у призначенні допомоги та зобов’язав Пенсійний фонд призначити допомогу на дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, починаючи з 12 серпня 2025 року і до досягнення дитиною шестирічного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.