Получили автомобиль в наследство — какие разделы декларации нужно заполнять

21:17, 17 мая 2026
Если авто было оценено или продано после наследования, в декларации возникают дополнительные обязательства.
Унаследованное транспортное средство обязательно должно быть отражено в декларации. Порядок заполнения отдельных разделов зависит от того, была ли определена стоимость наследства и находился ли автомобиль в собственности декларанта по состоянию на конец отчетного периода.

В случае наследования имущества, которое облагается налогом по нулевой ставке, его оценочная стоимость для целей налогообложения не определяется. В других случаях объектом налогообложения является оценочная стоимость наследства, определенная в соответствии с законом.

По общему правилу в декларации необходимо отразить:

  • само транспортное средство;
  • доход в виде наследства — если есть оценка стоимости имущества;
  • сделку, на основании которой приобретено право собственности на автомобиль.

Как пояснили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, порядок декларирования зависит от конкретных обстоятельств получения наследства.

Если авто унаследовано без определения стоимости

Если декларант унаследовал автомобиль и не проводил его денежную оценку, в декларации указывается только информация о транспортном средстве в разделе «Транспортные средства» — при условии, что автомобиль остается в собственности на конец года. В поле относительно стоимости выбирается отметка «Не применяется».

При этом разделы «Доходы, в том числе подарки» и «Расходы и сделки субъекта декларирования» не заполняются, поскольку стоимость наследства неизвестна и проведение оценки для декларирования не является обязательным.

Если стоимость унаследованного авто определена

Если декларант получил в наследство автомобиль, стоимость которого определена, например, в сумме 400 тысяч гривен в соответствии с проведенной денежной оценкой, тогда в декларации необходимо отразить:

  • в разделе «Транспортные средства» — информацию об автомобиле;
  • в разделе «Доходы, в том числе подарки» — доход в виде наследства, где источником дохода указывается умершее лицо;
  • в разделе «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о приобретении права на автомобиль, если его стоимость превышает 50 прожиточных минимумов.

В таком случае возникает необходимость подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСИ).

В то же время последующая денежная оценка имущества, унаследованного по нулевой ставке, не создает обязанности дополнительно отражать доход или сделку в разделах 11 и 14 декларации, поскольку на момент получения наследства его стоимость отсутствовала.

Если унаследованное авто впоследствии продали

Отдельно разъяснена ситуация, когда автомобиль был унаследован без определения стоимости, а впоследствии продан в том же отчетном периоде.

Например, если декларант продал такой автомобиль за 450 тысяч гривен, тогда в декларации нужно указать:

  • в разделе «Доходы, в том числе подарки» — доход от отчуждения движимого имущества с указанием покупателя как источника дохода;
  • в разделе «Расходы и сделки субъекта декларирования» — договор купли-продажи, на основании которого право собственности прекращено.

В таком случае раздел «Транспортные средства» не заполняется, если по состоянию на конец отчетного периода автомобиль уже не находится в собственности декларанта.

