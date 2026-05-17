Отримали автомобіль у спадок — які розділи декларації потрібно заповнювати

Якщо авто було оцінене або продане після успадкування, у декларації виникають додаткові обов’язки.

Успадкований транспортний засіб обов’язково має бути відображений у декларації. Порядок заповнення окремих розділів залежить від того, чи була визначена вартість спадщини та чи перебував автомобіль у власності декларанта станом на кінець звітного періоду.

У разі спадкування майна, яке оподатковується за нульовою ставкою, його оціночна вартість для цілей оподаткування не визначається. В інших випадках об’єктом оподаткування є оціночна вартість спадщини, визначена відповідно до закону.

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити:

сам транспортний засіб;

дохід у вигляді спадщини — якщо є оцінка вартості майна;

правочин, на підставі якого набуто право власності на автомобіль.

Як пояснили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, порядок декларування залежить від конкретних обставин отримання спадщини.

Якщо авто успадковано без визначення вартості

Якщо декларант успадкував автомобіль і не проводив його грошову оцінку, у декларації зазначається лише інформація про транспортний засіб у розділі «Транспортні засоби» — за умови, що автомобіль залишається у власності на кінець року. У полі щодо вартості обирається позначка «Не застосовується».

При цьому розділи «Доходи, у тому числі подарунки» та «Видатки та правочини суб’єкта декларування» не заповнюються, оскільки вартість спадщини невідома і проведення оцінки для декларування не є обов’язковим.

Якщо вартість успадкованого авто визначена

Якщо декларант отримав у спадок автомобіль, вартість якого визначена, наприклад, у сумі 400 тисяч гривень відповідно до проведеної грошової оцінки, тоді у декларації необхідно відобразити:

у розділі «Транспортні засоби» — інформацію про автомобіль;

у розділі «Доходи, у тому числі подарунки» — дохід у вигляді спадщини, де джерелом доходу зазначається померла особа;

у розділі «Видатки та правочини суб’єкта декларування» — інформацію про набуття права на автомобіль, якщо його вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів.

У такому випадку виникає необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ПСЗ).

Водночас подальша грошова оцінка майна, успадкованого за нульовою ставкою, не створює обов’язку додатково відображати дохід або правочин у розділах 11 та 14 декларації, оскільки на момент отримання спадщини її вартість була відсутня.

Якщо успадковане авто згодом продали

Окремо роз’яснено ситуацію, коли автомобіль був успадкований без визначення вартості, а згодом проданий у тому ж звітному періоді.

Наприклад, якщо декларант продав такий автомобіль за 450 тисяч гривень, тоді у декларації потрібно зазначити:

у розділі «Доходи, у тому числі подарунки» — дохід від продажу рухомого майна із зазначенням покупця як джерела доходу;

у розділі «Видатки та правочини суб’єкта декларування» — договір купівлі-продажу, на підставі якого право власності припинено.

У такому випадку розділ «Транспортні засоби» не заповнюється, якщо станом на кінець звітного періоду автомобіль уже не перебуває у власності декларанта.

