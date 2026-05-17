Эмоциональное выгорание может начинаться незаметно: какие симптомы не стоит игнорировать
Чувство истощения, нежелание общаться даже с близкими людьми, проблемы со сном и потеря интереса к привычным делам могут свидетельствовать не просто об усталости, а об эмоциональном выгорании. Это состояние развивается постепенно и часто остается незамеченным, поскольку люди склонны объяснять его перегрузкой или недостатком отдыха.
О ранних симптомах эмоционального выгорания напомнили в Центре общественного здоровья Украины. Специалисты отмечают, что выгорание не является медицинским диагнозом, однако оно может серьезно влиять на психоэмоциональное состояние, работоспособность и качество жизни.
Выгорание обычно проходит несколько этапов. Сначала у человека достаточно энергии и он готов максимально вкладываться в работу, отношения или другие сферы жизни. Со временем внутренние ресурсы постепенно истощаются, а поддерживать привычный ритм становится все труднее. Если же не давать себе времени на восстановление, усталость может стать хронической, а даже самые простые действия — вызывать раздражение и ощущение тяжести.
Среди основных признаков эмоционального выгорания специалисты называют:
- нарушения сна и частые ночные пробуждения;
- изменение пищевых привычек;
- истощение даже после отдыха;
- чувство безразличия к людям и делам, которые раньше приносили удовольствие;
- раздражительность из-за мелочей;
- трудности с концентрацией внимания и запоминанием;
- эмоциональную опустошенность;
- чрезмерную самокритику и сомнения в собственной ценности;
- прокрастинацию и откладывание дел;
- ухудшение физического самочувствия.
В Центре общественного здоровья подчеркивают: если истощение сопровождается физическими симптомами или длительное время не проходит, стоит обратиться к семейному врачу, ведь причины плохого самочувствия могут быть связаны не только с эмоциональным состоянием.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.