  Общество

Эмоциональное выгорание может начинаться незаметно: какие симптомы не стоит игнорировать

21:50, 17 мая 2026
Какие ранние изменения в самочувствии и поведении могут свидетельствовать об эмоциональном истощении.
Чувство истощения, нежелание общаться даже с близкими людьми, проблемы со сном и потеря интереса к привычным делам могут свидетельствовать не просто об усталости, а об эмоциональном выгорании. Это состояние развивается постепенно и часто остается незамеченным, поскольку люди склонны объяснять его перегрузкой или недостатком отдыха.

О ранних симптомах эмоционального выгорания напомнили в Центре общественного здоровья Украины. Специалисты отмечают, что выгорание не является медицинским диагнозом, однако оно может серьезно влиять на психоэмоциональное состояние, работоспособность и качество жизни.

Выгорание обычно проходит несколько этапов. Сначала у человека достаточно энергии и он готов максимально вкладываться в работу, отношения или другие сферы жизни. Со временем внутренние ресурсы постепенно истощаются, а поддерживать привычный ритм становится все труднее. Если же не давать себе времени на восстановление, усталость может стать хронической, а даже самые простые действия — вызывать раздражение и ощущение тяжести.

Среди основных признаков эмоционального выгорания специалисты называют:

  • нарушения сна и частые ночные пробуждения;
  • изменение пищевых привычек;
  • истощение даже после отдыха;
  • чувство безразличия к людям и делам, которые раньше приносили удовольствие;
  • раздражительность из-за мелочей;
  • трудности с концентрацией внимания и запоминанием;
  • эмоциональную опустошенность;
  • чрезмерную самокритику и сомнения в собственной ценности;
  • прокрастинацию и откладывание дел;
  • ухудшение физического самочувствия.

В Центре общественного здоровья подчеркивают: если истощение сопровождается физическими симптомами или длительное время не проходит, стоит обратиться к семейному врачу, ведь причины плохого самочувствия могут быть связаны не только с эмоциональным состоянием.

советы для здоровья

