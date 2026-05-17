Эмоциональное выгорание может начинаться незаметно: какие симптомы не стоит игнорировать

Какие ранние изменения в самочувствии и поведении могут свидетельствовать об эмоциональном истощении.

Чувство истощения, нежелание общаться даже с близкими людьми, проблемы со сном и потеря интереса к привычным делам могут свидетельствовать не просто об усталости, а об эмоциональном выгорании. Это состояние развивается постепенно и часто остается незамеченным, поскольку люди склонны объяснять его перегрузкой или недостатком отдыха.

О ранних симптомах эмоционального выгорания напомнили в Центре общественного здоровья Украины. Специалисты отмечают, что выгорание не является медицинским диагнозом, однако оно может серьезно влиять на психоэмоциональное состояние, работоспособность и качество жизни.

Выгорание обычно проходит несколько этапов. Сначала у человека достаточно энергии и он готов максимально вкладываться в работу, отношения или другие сферы жизни. Со временем внутренние ресурсы постепенно истощаются, а поддерживать привычный ритм становится все труднее. Если же не давать себе времени на восстановление, усталость может стать хронической, а даже самые простые действия — вызывать раздражение и ощущение тяжести.

Среди основных признаков эмоционального выгорания специалисты называют:

нарушения сна и частые ночные пробуждения;

изменение пищевых привычек;

истощение даже после отдыха;

чувство безразличия к людям и делам, которые раньше приносили удовольствие;

раздражительность из-за мелочей;

трудности с концентрацией внимания и запоминанием;

эмоциональную опустошенность;

чрезмерную самокритику и сомнения в собственной ценности;

прокрастинацию и откладывание дел;

ухудшение физического самочувствия.

В Центре общественного здоровья подчеркивают: если истощение сопровождается физическими симптомами или длительное время не проходит, стоит обратиться к семейному врачу, ведь причины плохого самочувствия могут быть связаны не только с эмоциональным состоянием.

