  1. Суспільство

Емоційне вигорання може починатися непомітно: які симптоми не варто ігнорувати

21:50, 17 травня 2026
Які ранні зміни у самопочутті та поведінці можуть свідчити про емоційне виснаження.
Відчуття виснаження, небажання спілкуватися навіть із близькими людьми, проблеми зі сном та втрата інтересу до звичних справ можуть свідчити не просто про втому, а про емоційне вигорання. Цей стан розвивається поступово й часто залишається непоміченим, адже люди схильні пояснювати його перевантаженням або нестачею відпочинку.

Про ранні симптоми емоційного вигорання нагадали у Центрі громадського здоров’я України. Фахівці зазначають, що вигорання не є медичним діагнозом, однак воно може серйозно впливати на психоемоційний стан, працездатність та якість життя.

Вигорання зазвичай проходить кілька етапів. Спочатку людина має достатньо енергії та готова максимально вкладатися у роботу, стосунки чи інші сфери життя. Згодом внутрішні ресурси поступово виснажуються, а підтримувати звичний ритм стає дедалі важче. Якщо ж не давати собі часу на відновлення, втома може стати хронічною, а навіть найпростіші дії — викликати роздратування та відчуття тягаря.

Серед основних ознак емоційного вигорання фахівці називають:

  • порушення сну та часті нічні пробудження;
  • зміну харчових звичок;
  • виснаження навіть після відпочинку;
  • відчуття байдужості до людей і справ, які раніше приносили задоволення;
  • дратівливість через дрібниці;
  • труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням;
  • емоційну спустошеність;
  • надмірну самокритику та сумніви у власній цінності;
  • прокрастинацію та відкладання справ;
  • погіршення фізичного самопочуття.

У Центрі громадського здоров’я наголошують: якщо виснаження супроводжується фізичними симптомами або тривалий час не минає, варто звернутися до сімейного лікаря, адже причини поганого самопочуття можуть бути пов’язані не лише з емоційним станом.

поради для здоров'я

