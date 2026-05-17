Емоційне вигорання може починатися непомітно: які симптоми не варто ігнорувати

Які ранні зміни у самопочутті та поведінці можуть свідчити про емоційне виснаження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відчуття виснаження, небажання спілкуватися навіть із близькими людьми, проблеми зі сном та втрата інтересу до звичних справ можуть свідчити не просто про втому, а про емоційне вигорання. Цей стан розвивається поступово й часто залишається непоміченим, адже люди схильні пояснювати його перевантаженням або нестачею відпочинку.

Про ранні симптоми емоційного вигорання нагадали у Центрі громадського здоров’я України. Фахівці зазначають, що вигорання не є медичним діагнозом, однак воно може серйозно впливати на психоемоційний стан, працездатність та якість життя.

Вигорання зазвичай проходить кілька етапів. Спочатку людина має достатньо енергії та готова максимально вкладатися у роботу, стосунки чи інші сфери життя. Згодом внутрішні ресурси поступово виснажуються, а підтримувати звичний ритм стає дедалі важче. Якщо ж не давати собі часу на відновлення, втома може стати хронічною, а навіть найпростіші дії — викликати роздратування та відчуття тягаря.

Серед основних ознак емоційного вигорання фахівці називають:

порушення сну та часті нічні пробудження;

зміну харчових звичок;

виснаження навіть після відпочинку;

відчуття байдужості до людей і справ, які раніше приносили задоволення;

дратівливість через дрібниці;

труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням;

емоційну спустошеність;

надмірну самокритику та сумніви у власній цінності;

прокрастинацію та відкладання справ;

погіршення фізичного самопочуття.

У Центрі громадського здоров’я наголошують: якщо виснаження супроводжується фізичними симптомами або тривалий час не минає, варто звернутися до сімейного лікаря, адже причини поганого самопочуття можуть бути пов’язані не лише з емоційним станом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.