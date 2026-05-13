Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

Фото: Суспільне Чернівці

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Осень 2024 года стала точкой невозврата для старой системы МСЭК. Выявление аномально высокого процента прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области привело к решению СНБО о полном аудите и последующей ликвидации комиссий с 1 января 2025 года. На базе Центральной МСЭК был создан «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины» (далее НИИ), который начал массово пересматривать ранее установленные группы инвалидности.

Однако такой быстрый аудит породил еще одну проблему. Возник вопрос, может ли орган отменить статус, установленный бессрочно, основываясь лишь на нескольких документах, и достаточно ли для этого информационного запроса от правоохранителей?

Верховный Суд дал зеленый свет массовым заочным проверкам и отменам инвалидности, инициированным силовыми структурами. В то же время нижестоящие суды продолжают отменять такие решения, если нарушена процедура или отсутствуют надлежащие основания.

То есть, результат обжалования сильно зависит от конкретных оснований проверки и качества оформления материалов. Если проверка инициирована только «письмом» правоохранителей, шансы на отмену решения НИИ остаются высокими.

Постановление Верховного Суда от 18 марта 2026 года по делу № 360/660/25

Верховный Суд в этом деле выступил как идеолог эффективного очищения системы. Суть дела заключалась в обжаловании решения Центральной МСЭК, которая заочно отменила истице ІІ группу инвалидности.

ВС четко разграничил две процедуры: «медико-социальную экспертизу» (установление диагноза) и «проверку обоснованности» (аудит законности акта нижестоящей комиссии).

Суд постановил, что при проверке обоснованности очный осмотр лица не является обязательным, если материалы дела содержат «очевидное несоответствие» диагноза критериям инвалидности.

ВС подчеркнул, что в условиях военного положения и на основании Постановления КМУ № 225, право на заочное решение является правомерным инструментом защиты национальной безопасности. Это решение существенно влияет на практику пересмотра групп инвалидности в условиях военного положения и фактически подтверждает законность действий НИИ при заочном аудите инвалидности.

Напротив ВС, местные суды Хмельницкой области часто становятся на сторону истцов, особенно когда орган проверки допускает грубые ошибки в основаниях для аудита.

Кейсы № 560/19216/25 и № 560/685/26: принцип добросовестности

В этих делах суды применили уникальный мотив. Выяснилось, что НИИ уже проверял инвалидность истцов в 2020 году и тогда признал их законными.

Суд постановил, что изменение позиции того же органа в 2025 году без каких-либо новых медицинских данных является нарушением принципа добросовестности и правовой определенности. Лицо, чей статус уже однажды прошел высший аудит, имеет право рассчитывать на его стабильность.

Хмельницкий окружной административный суд 31 декабря 2025 года и 30 марта 2026 года вынес два похожих решения в пользу истцов, в которых отменил решения Государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности» МЗ Украины об изменении групп инвалидности.

В обоих случаях истцам в 2019 и 2020 годах установили ІІ группу инвалидности бессрочно. В 2020 году этот же Институт уже проводил проверку и подтвердил обоснованность решения. В июле 2025 года Институт повторно провел проверку на основании письма ГБР в рамках уголовного производства и изменил в первом случае группу на III сроком на 3 года, а во втором на II группу на 1 год задним числом. Суд эти решения отменил.

Суд подчеркнул недопустимость повторной проверки, если предыдущее решение уже было подтверждено тем же компетентным органом. Такая практика признается нарушением принципа окончательности административных решений.

Отдельно суды констатировали процедурные нарушения, в частности отсутствие надлежащего уведомления лица о начале проверки, несоблюдение права на участие в административной процедуре и отсутствие подтверждения полного медицинского обследования.

Также учтены гарантии, предусмотренные Законом № 4170-IX: решения МСЭК, принятые до 2025 года, особенно бессрочные, имеют усиленную правовую защищенность и могут пересматриваться только по заявлению лица или по решению суда. В результате в обоих делах суды встали на сторону истцов и взыскали судебный сбор и частично расходы на правовую помощь.

Кейс № 560/18840/25: письмо vs процессуальное решение

Суд обратил внимание на юридическую природу проверки. Большинство проверок начиналось после писем СБУ или ГБР. Суд установил, что такие письма являются лишь информационными сообщениями, а не процессуальными решениями в понимании УПК.

Так, 28 января 2026 года Хмельницкий окружной административный суд также встал на сторону истца и отменил решение Государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности» МЗ Украины.

Истец имел II группу инвалидности пожизненно. В августе 2025 года Институт по результатам заочной проверки на основании писем НАБУ и ГБР изменил группу на III сроком на 1 год задним числом. Истец обжаловал решение, указав на отсутствие его участия в процедуре, необоснованность и нарушение права на защиту.

Суд подчеркнул, что проверка проведена заочно без надлежащего уведомления истца о заседании и без доказательств проведения полного медицинского обследования.

Эволюция тактики НИИ

Анализ последних решений, например в деле № 560/17577/25 от апреля 2026 года, демонстрирует, что ответчик (НИИ) провел работу над ошибками.

28 апреля 2026 года Хмельницкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска и признал правомерным решение Государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности» МЗ Украины о снижении группы инвалидности.

Истице, как и в предыдущих делах, была установлена ІІ группа инвалидности. 11 августа 2025 года Институт по результатам проверки отменил II группу и установил III группу сроком на 1 год. Однако, основанием для проверки стали постановление следователя ГБР и постановление детектива НАБУ. Истица обжаловала решение из-за отсутствия личного участия и якобы отсутствия оснований для проверки.

Суд отказал в иске и признал действия Института законными. Так, постановление следователя ГБР и детектива НАБУ являются надлежащими процессуальными документами и создают обязанность для Института провести проверку в отличие от простых «писем».

Более того, проверка обоснованности ранее принятого решения МСЭК — это контрольная деятельность, поэтому заочный порядок допустим. В случае проверки обоснованности, а не нового оценивания, личный осмотр не является обязательным.

Решение Института принято в пределах полномочий, с соблюдением процедуры и с учетом решений СНБО по противодействию фиктивным инвалидностям.

Это свидетельствует о том, что когда НИИ соблюдает формальные требования УПК и предоставляет реальные постановления следователей, шансы истцов на успех стремительно падают. Последние дела с участием НИИ продемонстрировали его заинтересованность в активном участии в судебном процессе. Из-за активной позиции и надлежащей доказательной базы суды начали приходить к выводам, что институт имел основания для проверок.

Качество доказательной базы решает все

Разница между выигранным и проигранным делом часто заключается в одном документе — было ли это постановление следователя о назначении проверки или просто информационное письмо.

20 февраля 2026 года Верховный Суд по делу № 280/4630/25 принял еще одно важное решение, которое существенно влияет на практику пересмотра решений МСЭК или экспертных команд в 2025–2026 годах.

Истцу в октябре 2024 года установили ІІІ группу инвалидности бессрочно в связи с заболеванием, связанным с защитой Родины. В апреле 2025 года Государственное учреждение «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности» МЗ по результатам проверки отменило бессрочный статус и установило III группу на 1 год. Суды первой и апелляционной инстанций отменили решение Института. Верховный Суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

В решении суд сформулировал несколько важных правовых выводов относительно проверки решений об установлении инвалидности.

«Бессрочная» инвалидность не гарантирует иммунитета от проверки.

Установление инвалидности без определения срока повторного осмотра не означает, что такое решение не может быть пересмотрено. Государство имеет право проверять его обоснованность при наличии законных оснований, особенно в условиях военного положения и борьбы со случаями фиктивного оформления инвалидности.

Суд отметил, что такая проверка отличается от обычного медицинского оценивания и может проводиться даже заочно, если в распоряжении органа имеется достаточный объем медицинских документов.

Верховный Суд подчеркнул, что суды не должны подменять собой медицинские органы и переоценивать медицинские заключения по существу. Их задача — проверить, были ли соблюдены процедура и существовали ли законные основания для проведения проверки.

Это одно из первых решений Верховного Суда, которое фактически поддерживает государственную политику пересмотра инвалидностей, установленных в период военного положения. В то же время суд подчеркнул необходимость сохранения баланса между двумя интересами: защитой государственных средств от возможных злоупотреблений и соблюдением прав человека и процедурных гарантий во время проверок.

Решение также усиливает позиции органов, проводящих такие проверки, но в то же время сигнализирует судам нижестоящих инстанций о необходимости тщательно исследовать процессуальные основания для их проведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.