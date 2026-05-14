Россия ночью атаковала Киев — разрушена многоэтажка, повреждены автомобили и АЗС, есть погибшие и пострадавшие

08:12, 14 мая 2026
В четырёх районах столицы зафиксированы попадания и падение обломков.
В ночь на 14 мая российские войска атаковали Киев. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города.

По данным ГСЧС, в Дарницком районе произошло попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе поврежден панельный девятиэтажный жилой дом, в котором разрушены 18 квартир. Там продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, из дома спасли 27 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

В Соломенском районе загорелся припаркованный автомобиль. В Голосеевском районе обломки обнаружили на проезжей части. В Святошинском районе зафиксировали падение обломков на открытую территорию.

В Оболонском районе обломки упали на открытую территорию, а также на трёхэтажное здание паркинга и бизнес-центра. По другому адресу обломки повредили квартиру на 12-м этаже жилого дома и попали в 25-этажное недостроенное здание. Есть пострадавшие.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. Также зафиксировано попадание БПЛА в пятиэтажку и повреждение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки загорелись несколько гаражей и припаркованный автомобиль.

По состоянию на 7:30, по обновленным данным, известно как минимум о 31 пострадавшем, среди которых один ребенок. Также сообщается об одном погибшем.

