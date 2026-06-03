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Автономный полет и точное поражение – США провели испытания ракеты нового поколения Jackal

09:59, 3 июня 2026
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В ходе летных испытаний ракета продемонстрировала автономный запуск, точное наведение и маневрирование на высокой скорости.
Автономный полет и точное поражение – США провели испытания ракеты нового поколения Jackal
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Американская компания Northrop Grumman провела ключевые летные испытания высокоточной ударной ракеты нового поколения Jackal. Об этом сообщили в компании.

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Во время испытания ракета продемонстрировала быструю реакцию благодаря автоматическому запуску турбореактивного двигателя, точному полету под управлением автопилота и гибкому маневрированию на высокой скорости.

В Northrop Grumman отметили, что эти тесты подтвердили готовность планера, силовой установки, навигационных систем и автопилота ракеты Jackal.

В компании добавили, что программа разработки продолжается, а впереди еще дополнительные испытания и оценки перед достижением оперативной готовности.

Jackal позиционируется как ракета нового поколения для высокоточных ударов в зонах с плотной противовоздушной обороной. По заявлениям производителя, оптимизированная траектория полета снижает вероятность обнаружения и повышает эффективность поражения целей.

Согласно техническим данным, ракета способна развивать скорость более 480 км/ч. Дальность полета составляет до 100 км при запуске с наземной платформы и до 125 км при запуске с воздушного носителя.

Для наведения Jackal использует алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие автономно обнаруживать и поражать цели даже без прямой видимости. Также заявлена способность работать в условиях отсутствия или подавления сигнала GPS.

В компании отмечают, что пусковые установки Jackal могут интегрироваться с легкими тактическими автомобилями и нести до восьми транспортно-пусковых контейнеров для выполнения ударных миссий.

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США

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