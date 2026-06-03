Нынешняя весна в Киеве стала одной из самых тёплых за последние 145 лет

Средняя температура воздуха в столице превысила климатическую норму, а количество осадков было ниже обычного.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,4 °С. Это на 1,0 °С выше климатической нормы.

Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых в столице с 1881 года, с тех пор как ведутся наблюдения.

По данным обсерватории, весенние месяцы в Киеве были преимущественно теплее нормы, кроме апреля. Наибольшее отклонение зафиксировали в марте — +4,2 °С от нормы. В целом в течение весны в столице зарегистрировали лишь три температурных рекорда, все в мае.

Самым холодным днем весны стало 1 марта, когда температура воздуха опустилась до -1,6 ºС. Самую высокую температуру зафиксировали 6 мая — +29,9 ºС.

Количество осадков за календарную весну составило 98 мм, что соответствует 67 % климатической нормы.

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