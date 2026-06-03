  1. В Украине

Нынешняя весна в Киеве стала одной из самых тёплых за последние 145 лет

07:54, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средняя температура воздуха в столице превысила климатическую норму, а количество осадков было ниже обычного.
Нынешняя весна в Киеве стала одной из самых тёплых за последние 145 лет
Фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,4 °С. Это на 1,0 °С выше климатической нормы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых в столице с 1881 года, с тех пор как ведутся наблюдения.

По данным обсерватории, весенние месяцы в Киеве были преимущественно теплее нормы, кроме апреля. Наибольшее отклонение зафиксировали в марте — +4,2 °С от нормы. В целом в течение весны в столице зарегистрировали лишь три температурных рекорда, все в мае.

Самым холодным днем весны стало 1 марта, когда температура воздуха опустилась до -1,6 ºС. Самую высокую температуру зафиксировали 6 мая — +29,9 ºС.

Количество осадков за календарную весну составило 98 мм, что соответствует 67 % климатической нормы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

ВС отказал в перерасчёте среднего заработка сотруднику ДБР, который проходил военную службу

Суд обозначил пределы исполнения решений о восстановлении на работе и уточнил условия выплаты среднего заработка в спорный период.

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]