Нынешняя весна в Киеве стала одной из самых тёплых за последние 145 лет
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,4 °С. Это на 1,0 °С выше климатической нормы.
Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых в столице с 1881 года, с тех пор как ведутся наблюдения.
По данным обсерватории, весенние месяцы в Киеве были преимущественно теплее нормы, кроме апреля. Наибольшее отклонение зафиксировали в марте — +4,2 °С от нормы. В целом в течение весны в столице зарегистрировали лишь три температурных рекорда, все в мае.
Самым холодным днем весны стало 1 марта, когда температура воздуха опустилась до -1,6 ºС. Самую высокую температуру зафиксировали 6 мая — +29,9 ºС.
Количество осадков за календарную весну составило 98 мм, что соответствует 67 % климатической нормы.
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