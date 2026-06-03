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Цьогорічна весна у Києві стала однією з найтепліших за 145 років

07:54, 3 червня 2026
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Середня температура повітря у столиці перевищила кліматичну норму, а кількість опадів була нижчою за звичайну.
Цьогорічна весна у Києві стала однією з найтепліших за 145 років
Фото: kyivcity.gov.ua
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Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну весну становила 10,4°С. Це на 1,0°С вище за кліматичну норму.

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Цьогорічна весна увійшла до двадцятки найтепліших у столиці з 1881 року, відколи ведуться спостереження.

За даними обсерваторії, весняні місяці в Києві були переважно теплішими за норму, окрім квітня. Найбільше відхилення зафіксували в березні — +4,2°С від норми. Загалом протягом весни у столиці зареєстрували лише три температурні рекорди, всі у травні.

Найхолоднішим днем весни стало 1 березня, коли температура повітря опустилася до -1,6 ºС. Найвищу температуру зафіксували 6 травня — +29,9 ºС.

Кількість опадів за календарну весну становила 98 мм, що відповідає 67 % кліматичної норми.

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