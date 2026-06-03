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На Черкащині іноземку вдруге оштрафували за порушення строків перебування

07:36, 3 червня 2026
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Жінці після повторного порушення дали місяць на виїзд з України.
На Черкащині іноземку вдруге оштрафували за порушення строків перебування
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З 1 червня операція «Мігрант» перейшла до практичного етапу, і на Черкащині вже зафіксовано перші результати відпрацювань.

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У Звенигородському районі виявили громадянку Грузії. 33-річна жінка в’їхала в Україну в листопаді 2025 року та перевищила дозволений термін перебування. Під час перевірки працівники Звенигородського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС встановили, що це не перше її порушення міграційного законодавства.

Минулого року її вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення та ухвалювали рішення про примусове повернення.

Цього разу за повторне порушення іноземну громадянку притягнули до відповідальності за ч. 3 ст. 203 КУпАП. Сума штрафу склала 5100 гривень. Також ухвалено нове рішення про примусове повернення, а жінка зобов’язалася самостійно залишити територію України протягом одного місяця.

Окремо вдруге оштрафували й приймаючу сторону — на 1700 гривень.

Операція «Мігрант» триває. На практичному етапі проводяться перевірки, виявляються порушення та ухвалюються відповідні рішення.

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Україна Черкаси штраф іноземець

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