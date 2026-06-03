В Черкасской области иностранку во второй раз оштрафовали за превышение срока пребывания

Женщине после повторного нарушения дали месяц на выезд из Украины.

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С 1 июня операция «Мигрант» перешла в практическую фазу, и в Черкасской области уже зафиксированы первые результаты проверок.

В Звенигородском районе обнаружили гражданку Грузии. 33-летняя женщина въехала в Украину в ноябре 2025 года и превысила разрешенный срок пребывания. Во время проверки сотрудники Звенигородского отдела Центрально-южного межрегионального управления ГМС установили, что это не первое ее нарушение миграционного законодательства.

В прошлом году ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение и принимали решение о принудительном возвращении.

На этот раз за повторное нарушение иностранную гражданку привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 203 КУоАП. Сумма штрафа составила 5100 гривен. Также принято новое решение о принудительном возвращении, а женщина обязалась самостоятельно покинуть территорию Украины в течение одного месяца.

Отдельно во второй раз оштрафовали и принимающую сторону — на 1700 гривен.

Операция «Мигрант» продолжается. На практическом этапе проводятся проверки, выявляются нарушения и принимаются соответствующие решения.

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