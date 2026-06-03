Автономний політ і точне ураження – США протестували ракету нового покоління Jackal

Під час льотного випробування ракета продемонструвала автономний запуск, точне наведення та маневрування на високій швидкості.

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Американська компанія Northrop Grumman провела ключове льотне випробування високоточної ударної ракети нового покоління Jackal. Про це повідомили в компанії.

Під час випробування ракета продемонструвала швидку реакцію завдяки автоматичному запуску турбореактивного двигуна, точному польоту під керуванням автопілота та гнучкому маневруванню на високій швидкості.

У Northrop Grumman зазначили, що ці тести підтвердили готовність планера, силової установки, навігаційних систем і автопілота ракети Jackal.

У компанії додали, що програма розробки продовжується, а попереду ще додаткові випробування та оцінювання перед досягненням оперативної готовності.

Jackal позиціонують як ракету нового покоління для високоточних ударів у зонах із щільною протиповітряною обороною. За заявами виробника, оптимізована траєкторія польоту зменшує ймовірність виявлення та підвищує ефективність ураження цілей.

Згідно з технічними даними, ракета здатна розвивати швидкість понад 480 км/год. Дальність польоту становить до 100 км при запуску з наземної платформи та до 125 км при запуску з повітряного носія.

Для наведення Jackal використовує алгоритми штучного інтелекту, що дозволяють автономно виявляти та уражати цілі навіть без прямої видимості. Також заявлена здатність працювати в умовах відсутності або придушення сигналу GPS.

У компанії зазначають, що пускові установки Jackal можуть інтегруватися з легкими тактичними автомобілями та нести до восьми транспортно-пускових контейнерів для виконання ударних місій.

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