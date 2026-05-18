  1. В Україні

Румунія не здійснює пропуск домашніх тварин через пункт Порубне – Сірет

09:06, 18 травня 2026
Українці мають зважати на обмеження під час перетину кордону з домашніми тваринами на кордоні з Румунією.
Державна митна служба України повідомила, що з 15 травня на румунській стороні пункту пропуску Порубне – Сірет не здійснюється пропуск домашніх тварин.

Таке обмеження пов’язане з відсутністю можливості проведення ветеринарного контролю на румунській стороні.

Також ветеринарний контроль для домашніх тварин раніше не здійснюється у пунктах пропуску Красноїльськ – Вікову де Сус та Дяківці – Раковець.

За інформацією суміжної сторони, проходження санітарно-ветеринарного контролю для домашніх тварин можливе у пункті пропуску Дякове – Халмеу.

Україна Румунія перетин кордону

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

