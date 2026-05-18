У Києві жінка відкрила стрілянину через зауваження: є поранений

Жінка кілька разів вистрілила у 27-річного чоловіка, який зробив зауваження.

У Києві повідомили про підозру 43-річній жінці, яка під час конфлікту у дворі житлового будинку кілька разів вистрілила у чоловіка. Внаслідок стрілянини 27-річний киянин отримав поранення руки та живота.

Як повідомили у поліції, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про госпіталізацію чоловіка з пораненнями. Потерпілого виявили у квартирі на проспекті Академіка Корольова.

Правоохоронці встановили, що чоловік зробив зауваження компанії чоловіків та жінок, які голосно поводилися біля його будинку. Під час конфлікту одна з жінок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік потерпілого, після чого втекла з місця події.

Оперативники встановили особу нападниці. Нею виявилася місцева мешканка, яку затримали. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили у неї пістолет та набої, які направили на проведення експертизи.

Жінці повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

