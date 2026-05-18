Дія не бачить ID-картку чи закордонний паспорт — що робити

Помилка з ID-карткою або паспортом у Дії може виникати через відсутність даних у реєстрі.

Українцям пояснили, що робити, якщо у застосунку «Дія» не відображаються ID-картка або закордонний паспорт, а система показує повідомлення: «Послуга недоступна. Нам не вдалося отримати інформацію з Демографічного реєстру».

У такому випадку є два варіанти вирішення проблеми, нагадують у міграційній службі.

Перший варіант передбачає оформлення Дія.Картки онлайн у банку-партнері — зокрема у ПриватБанку, monobank, А-Банку, Банку Кредит Дніпро або Sense Bank.

Після відкриття спеціального рахунку необхідно звернутися до ЦНАПу, де працівник оформить заявку через портал «Дія».

Протягом семи днів користувач отримає повідомлення про зарахування коштів на електронну пошту, після чого зможе пройти програму «Скринінг здоров’я 40+».

Також громадяни можуть звернутися до підрозділу Державної міграційної служби та оформити ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Після появи цифрового документа у «Дії» заявку через застосунок можна буде подати повторно.

