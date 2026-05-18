Чому військовим на передовій забороняють користуватися телефонами — пояснення Міноборони

Навіть один увімкнений телефон може демаскувати позиції підрозділу.

Для військовослужбовців на передовій діє заборона на використання особистих мобільних телефонів, оскільки в умовах сучасної війни вони можуть стати орієнтиром для ворожої артилерії, ракет або дронів. Про це повідомило Міністерство оборони.

Відповідні правила визначені Інструкцією, затвердженою наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 29 квітня 2024 року №165.

У відомстві пояснили, що російські війська активно застосовують комплекси радіорозвідки для виявлення місцеперебування телефонів — як окремих пристроїв, так і їх скупчень. Саме тому для військовослужбовців встановлені суворі правила користування засобами зв’язку, насамперед для збереження життя особового складу та безпеки підрозділів.

Під час виконання бойових або спеціальних завдань правила користування засобами зв’язку застосовуються з обов’язковим дотриманням вимог Інструкції.

Водночас військовим дозволяється використовувати спеціально налаштовані телефони або інші гаджети. Порядок їх використання визначає командир військової частини або керівник угруповання, а відповідний наказ доводиться до особового складу.

Для зв’язку з військовослужбовцями та їхніми родинами працюють гарячі лінії військових формувань. Комунікація також може здійснюватися через месенджери WhatsApp та Signal.

Крім того, за номером 0 800 500 410 функціонує багатоканальний call-центр із можливістю перенаправлення дзвінків громадян до командувань Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-Морських сил ЗСУ.

