  1. В Україні

Продали квартиру чи будинок — чи потрібно терміново повідомляти податкову

07:00, 18 травня 2026
Чи зобов’язані власники після продажу квартири або будинку окремо звертатися до податкової.
У податковій розповіли, чи повинні фізичні особи самостійно повідомляти контролюючий орган про продаж або інше відчуження житлової чи нежитлової нерухомості.

Відповідно до Податкового кодексу, інформацію про виникнення або припинення права власності на нерухоме майно податковим органам передають органи державної реєстрації прав на нерухомість. Такі відомості подаються в електронному вигляді у встановлені законом строки.

Зокрема, органи державної реєстрації зобов’язані протягом 15 днів після завершення податкового кварталу передавати інформацію, необхідну для нарахування податку на нерухоме майно.

Таким чином, фізична особа не зобов’язана окремо повідомляти податкову про факт продажу чи іншого відчуження житлової або нежитлової нерухомості.

Водночас якщо власник виявив розбіжності між даними контролюючих органів та документами на право власності, він має право звернутися із письмовою заявою для проведення звірки.

Йдеться, зокрема, про перевірку інформації щодо об’єктів житлової та нежитлової нерухомості або часток у них, які перебувають у власності особи.

Порядок подання інформації для розрахунку податку на нерухомість затверджений постановою Кабінету Міністрів №476 від 31 травня 2012 року.

