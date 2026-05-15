Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15246 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників кримінального процесу перед законом».

Законопроєкт стосується процесуального статусу представників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні та порядку використання їхніх показань як доказів.

Ініціатива спрямована на зміну положень КПК щодо участі прокурорів, слідчих, дізнавачів та співробітників оперативних підрозділів у тих кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Суть змін та ключові положення

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 65 та 77 Кримінального процесуального кодексу України.

Основна новела законопроєкту полягає у розширенні переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.

Зокрема, статтю 65 КПК України пропонується доповнити новим пунктом та передбачити, що «прокурор, слідчий, дізнавач, співробітник оперативного підрозділу» не можуть бути допитані «про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій сторони обвинувачення (за власною ініціативою чи за письмовим дорученням) в цьому ж кримінальному провадженні».

Також зміни стосуються статті 77 КПК, яка регулює підстави для відводу. Назву статті пропонується викласти у новій редакції — «Підстави для відводу прокурора, слідчого, дізнавача, співробітника оперативного підрозділу».

Крім цього, законопроєктом пропонується поширити правила щодо відводу на співробітників оперативних підрозділів у випадках, коли вони брали участь у цьому ж провадженні як свідки або існують інші обставини, що можуть викликати сумніви у їх неупередженості.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що співробітники оперативних підрозділів під час виконання доручень слідчого чи прокурора фактично реалізують функції сторони обвинувачення, а їх подальший допит як свідків у тому ж провадженні може впливати на баланс процесуальних прав сторін.

Тобто законопроєкт №15246 пропонує змінити процесуальні правила участі представників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні.

Документ передбачає заборону допиту прокурорів, слідчих, дізнавачів та співробітників оперативних підрозділів як свідків щодо обставин, які стали їм відомі під час виконання функцій сторони обвинувачення, а також поширює на оперативних працівників правила про відвід у кримінальному процесі.

Що може змінитися на практиці

У разі ухвалення законопроєкту сторона обвинувачення буде обмежена у можливості використовувати показання оперативних працівників як доказ у тих провадженнях, де вони виконували процесуальні доручення або брали участь у проведенні слідчих чи негласних слідчих (розшукових) дій.

Водночас запропоновані зміни можуть викликати дискусії щодо практичного збирання та оцінки доказів у кримінальних провадженнях, особливо у справах, де оперативні працівники безпосередньо брали участь у проведенні слідчих або негласних слідчих (розшукових) дій.

Це може вимагати від сторони обвинувачення чіткішого розмежування процесуальних ролей учасників провадження, аби уникнути ризиків визнання доказів недопустимими або виникнення підстав для відводу.

Читайте також у матеріалах «Судово-юридичної газети» про інший законопроєкт щодо змін до КПК, яким пропонують дозволити обвинуваченим вимагати компенсацію за незаконне кримінальне переслідування через суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.