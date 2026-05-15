  1. Публікації
  2. / В Україні

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

07:30, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.
Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15246 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників кримінального процесу перед законом».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт стосується процесуального статусу представників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні та порядку використання їхніх показань як доказів.

Ініціатива спрямована на зміну положень КПК щодо участі прокурорів, слідчих, дізнавачів та співробітників оперативних підрозділів у тих кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Суть змін та ключові положення

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 65 та 77 Кримінального процесуального кодексу України.

Основна новела законопроєкту полягає у розширенні переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.

Зокрема, статтю 65 КПК України пропонується доповнити новим пунктом та передбачити, що «прокурор, слідчий, дізнавач, співробітник оперативного підрозділу» не можуть бути допитані «про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій сторони обвинувачення (за власною ініціативою чи за письмовим дорученням) в цьому ж кримінальному провадженні».

Також зміни стосуються статті 77 КПК, яка регулює підстави для відводу. Назву статті пропонується викласти у новій редакції — «Підстави для відводу прокурора, слідчого, дізнавача, співробітника оперативного підрозділу».

Крім цього, законопроєктом пропонується поширити правила щодо відводу на співробітників оперативних підрозділів у випадках, коли вони брали участь у цьому ж провадженні як свідки або існують інші обставини, що можуть викликати сумніви у їх неупередженості.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що співробітники оперативних підрозділів під час виконання доручень слідчого чи прокурора фактично реалізують функції сторони обвинувачення, а їх подальший допит як свідків у тому ж провадженні може впливати на баланс процесуальних прав сторін.

Тобто законопроєкт №15246 пропонує змінити процесуальні правила участі представників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні.

Документ передбачає заборону допиту прокурорів, слідчих, дізнавачів та співробітників оперативних підрозділів як свідків щодо обставин, які стали їм відомі під час виконання функцій сторони обвинувачення, а також поширює на оперативних працівників правила про відвід у кримінальному процесі.

Що може змінитися на практиці

У разі ухвалення законопроєкту сторона обвинувачення буде обмежена у можливості використовувати показання оперативних працівників як доказ у тих провадженнях, де вони виконували процесуальні доручення або брали участь у проведенні слідчих чи негласних слідчих (розшукових) дій.

Водночас запропоновані зміни можуть викликати дискусії щодо практичного збирання та оцінки доказів у кримінальних провадженнях, особливо у справах, де оперативні працівники безпосередньо брали участь у проведенні слідчих або негласних слідчих (розшукових) дій.

Це може вимагати від сторони обвинувачення чіткішого розмежування процесуальних ролей учасників провадження, аби уникнути ризиків визнання доказів недопустимими або виникнення підстав для відводу.

Читайте також у матеріалах «Судово-юридичної газети» про інший законопроєкт щодо змін до КПК, яким пропонують дозволити обвинуваченим вимагати компенсацію за незаконне кримінальне переслідування через суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект прокурор КПК Україна кримінальне провадження

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]