Військову частину зобов’язали звільнити зі служби чоловіка, мобілізованого попри право на відстрочку через догляд за матір’ю

Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину звільнити зі служби мобілізованого чоловіка, якому раніше суд скасував відмову у наданні відстрочки через догляд за матір’ю та визнав протиправним наказ про його призов під час мобілізації.

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Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу № 500/738/26 за позовом військовослужбовця до військової частини щодо наслідків скасування рішення про відмову у наданні відстрочки від мобілізації та наказу про призов на військову службу. Суд вирішував питання про належний спосіб відновлення порушених прав особи після визнання мобілізації протиправною.

Суть справи

Військовозобов’язаний звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», посилаючись на те, що здійснює постійний догляд за матір’ю, яка потребує такого догляду.

Комісія з питань надання відстрочки відмовила у задоволенні заяви, після чого територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації. На підставі цього наказу його було направлено до військової частини та зараховано до списків особового складу.

Надалі військовозобов’язаний оскаржив відмову у наданні відстрочки та наказ про призов у судовому порядку. Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 10 вересня 2025 року, яке набрало законної сили 19 листопада 2025 року, суд визнав протиправним і скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки, а також визнав протиправним і скасував наказ про призов на військову службу під час мобілізації. Суд встановив, що заявник подав усі необхідні документи для отримання відстрочки, однак комісія не врахувала надані докази та безпідставно відмовила у її наданні.

Після набрання цим рішенням законної сили військовослужбовець звернувся до суду з новим позовом до військової частини, в якому просив скасувати наказ про зарахування його до списків особового складу та зобов’язати військову частину звільнити його з військової служби шляхом виключення зі списків особового складу.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що організація призову громадян під час мобілізації, перевірка наявності підстав для відстрочки та оформлення такої відстрочки належать до повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військова частина здійснює зарахування особи до списків особового складу не на власний розсуд, а на підставі документів та списків, які надходять від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Разом із тим суд наголосив, що попереднім рішенням уже встановлено протиправність відмови у наданні відстрочки та протиправність наказу про призов на військову службу. Ці обставини не потребують додаткового доказування, оскільки встановлені судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Оцінюючи вимогу про скасування наказу військової частини щодо зарахування до списків особового складу, суд дійшов висновку, що такий наказ вичерпав свою дію, оскільки був реалізований шляхом фактичного зарахування особи до військової частини. Тому його скасування саме по собі не призведе до зміни правового статусу позивача як військовослужбовця та не забезпечить ефективного відновлення порушеного права.

Водночас суд підкреслив, що проходження військової служби стало безпосереднім наслідком наказу про призов під час мобілізації, який уже визнано протиправним та скасовано. Незважаючи на те, що Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає окремої підстави для звільнення з військової служби у зв’язку з незаконною мобілізацією, для забезпечення ефективного судового захисту та повного відновлення порушених прав необхідно усунути наслідки такого незаконного призову.

Суд також послався на принцип верховенства права, принцип ефективного судового захисту та практику Європейського суду з прав людини щодо необхідності забезпечення реального поновлення порушених прав. Зокрема, суд звернув увагу, що державні органи не повинні отримувати вигоду від власних помилок або протиправних рішень, а ризик таких помилок має покладатися на державу, а не на особу, права якої були порушені.

За результатами розгляду справи Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов та зобов’язав військову частину звільнити позивача з військової служби і виключити його зі списків особового складу. У задоволенні інших позовних вимог суд відмовив.

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