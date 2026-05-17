  1. В Україні

Володимир Зеленський про далекобійні удари по Москві: війна вже «повертається в родную гавань»

20:29, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українські сили завдали ударів по об’єктах у Московському регіоні на відстані понад 500 кілометрів.
Володимир Зеленський про далекобійні удари по Москві: війна вже «повертається в родную гавань»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну роботу Сил оборони, Служби безпеки України та розвідки по цілях у Московському регіоні РФ. За його словами, українські сили здійснили «хорошу хвилю дипстрайків» по російських об’єктах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають», – заявив Глава держави.

Президент також зазначив, що протягом доби Сили оборони України завдали ударів по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

За словами Зеленського, українська далекобійність змінює не лише ситуацію на фронті, а й міжнародне сприйняття війни.

«Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території», – наголосив він.

Президент також заявив, що Росії варто «думати про свої НПЗ, нафтові об’єкти та підприємства», а не про спроби «зламати життя інших народів». На його думку, війна «повертається в “родную гавань”», що є сигналом для РФ щодо наслідків агресії проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф президент Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]