Володимир Зеленський про далекобійні удари по Москві: війна вже «повертається в родную гавань»

Українські сили завдали ударів по об’єктах у Московському регіоні на відстані понад 500 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну роботу Сил оборони, Служби безпеки України та розвідки по цілях у Московському регіоні РФ. За його словами, українські сили здійснили «хорошу хвилю дипстрайків» по російських об’єктах.

«Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають», – заявив Глава держави.

Президент також зазначив, що протягом доби Сили оборони України завдали ударів по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

За словами Зеленського, українська далекобійність змінює не лише ситуацію на фронті, а й міжнародне сприйняття війни.

«Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території», – наголосив він.

Президент також заявив, що Росії варто «думати про свої НПЗ, нафтові об’єкти та підприємства», а не про спроби «зламати життя інших народів». На його думку, війна «повертається в “родную гавань”», що є сигналом для РФ щодо наслідків агресії проти України.

