В Україні зареєстрували петицію із пропозицією запровадити вікові обмеження, обов’язкові курси з ПДР та сертифікацію для користувачів електросамокатів та іншого легкого електротранспорту потужністю до 2000 Вт.

Зазначається, що масове поширення електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів, гіробордів та іншого мікротранспорту призвело до значного зростання кількості ДТП на дорогах і тротуарах. Автори звернення наголошують, що в аваріях регулярно травмуються як пішоходи, так і самі користувачі електротранспорту, значна частина яких є неповнолітніми.

Ініціатори петиції №41/009894-26еп вказують, що чинне законодавство хоча й визнає електросамокати транспортними засобами, однак не встановлює чітких вимог до навчання водіїв та вікових обмежень.

У зв’язку з цим Кабмін просять розробити зміни до законодавства та передбачити:

повну заборону користування легким електротранспортом для дітей до 14 років на дорогах загального користування, велосипедних доріжках і тротуарах;

дозвіл для дітей до 14 років їздити лише у дворах, житлових зонах та на спеціально облаштованих майданчиках;

обов’язкові курси з вивчення правил дорожнього руху для осіб від 14 років;

запровадження сертифіката про проходження навчання або вимоги мати водійське посвідчення для керування електротранспортом;

обов’язкову перевірку віку користувачів сервісами прокату через державні цифрові сервіси, зокрема «Дію»;

відповідальність компаній прокату у разі допуску до керування дітей або осіб без сертифіката;

посилення контролю з боку Нацполіції та відповідальності батьків за порушення правил малолітніми дітьми.

Автори петиції вважають, що запровадження таких правил допоможе знизити рівень аварійності та зробити міський простір безпечнішим для пішоходів і учасників дорожнього руху.

Як наголошувала «Судово-юридична газета», трімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту. На цьому тлі почастішали випадки наїздів на пішоходів, а найбільш вразливою категорією залишаються діти.

Черговим підтвердженням критичності ситуації став випадок, що нещодавно трапився у центрі Львова. Підліток, рухаючись на електросамокаті, скоїв наїзд на 2-річну дитину, яку внаслідок отриманих травм було госпіталізовано. Ця подія — черговий приклад відсутності належної інфраструктури, нехтування правилами та правової неврегульованості.

До 2023 року водії електросамокатів взагалі прирівнювалися до пішоходів, що ускладнювало їх притягнення до відповідальності. Ситуація змінилася з набранням чинності Законом України №2956-IX, який ввів офіційне поняття електричного колісного транспортного засобу. Законодавчі зміни дозволили правоохоронцям та судам чітко кваліфікувати дії самокатників як водіїв, що підлягають адміністративному та кримінальному покаранню за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом №2956-IX, легкі електричні транспортні засоби поділяються на дві категорії:

— легкий персональний електричний транспортний засіб: потужність до 1000 Вт, швидкість до 25 км/год. До цієї категорії належать майже всі прокатні самокати;

— низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: швидкість 10–50 км/год, маса до 600 кг.

Важливо, що для кваліфікації самоката як транспортного засобу не обов'язкова наявність номерного знака чи водійського посвідчення. Більше того, Верховний Суд 15 березня 2023 року у справі №127/5920/22 встановив, що використання електросамоката є діяльністю, що створює підвищену небезпеку, оскільки він приводиться в рух двигуном. А особи, що керують електросамокатами, електроскутерами, електровелосипедами та гіроскутерами, є водіями і зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху.

