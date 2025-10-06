Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Користувачі електросамокатів та інші легкі персональні електротранспортні засоби (моноколеса, сігвеї тощо) стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Так, через 5 з половиною років після внесення до Верховної Ради підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроект 3023. Як зазначив співініціатор цього законопроекту, народний депутат Олександр Горенюк, закон почали обговорювати ще в мирні часи, і тепер він нарешті отримав підтримку.
«Лише за січень-вересень 2025 року поліція оформила 1144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів. У цих аваріях 14 людей загинуло, ще 765 — отримали травми. Тому врегулювання цього питання – це питання безпеки», підкреслив Горенюк.
Отже, законопроект пропонує наступне:
За словами Горенюка, у законі немає жорсткого регулювання швидкості – це буде визначатися підзаконними актами, а не самим законом.
Автор: Наталя Мамченко
