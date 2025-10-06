Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Користувачі електросамокатів та інші легкі персональні електротранспортні засоби (моноколеса, сігвеї тощо) стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Так, через 5 з половиною років після внесення до Верховної Ради підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроект 3023. Як зазначив співініціатор цього законопроекту, народний депутат Олександр Горенюк, закон почали обговорювати ще в мирні часи, і тепер він нарешті отримав підтримку.

«Лише за січень-вересень 2025 року поліція оформила 1144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів. У цих аваріях 14 людей загинуло, ще 765 — отримали травми. Тому врегулювання цього питання – це питання безпеки», підкреслив Горенюк.

Отже, законопроект пропонує наступне:

Користувачі електросамокатів та інших легких персональних електротранспортних засобів (моноколеса, сігвеї тощо) стають повноцінними учасниками дорожнього руху;

з 14 років – дозволено рух по велодоріжках, а за їх відсутності – по краю проїжджої частини;

до 7 років – можна рухатися на тротуарах, але лише під наглядом дорослих;

з 7 до 14 років – на тротуарах, велодоріжках, у дворових територіях, парках, скверах;

на тротуарах у будь-якому випадку пріоритет мають пішоходи;

обов’язкове дотримання правил дорожнього руху;

органи місцевого самоврядування визначатимуть зони заборони руху. Для цього з’явиться спеціальний знак «Рух електросамокатів заборонено»;

закон вступає в силу через 3 місяці після опублікування.

За словами Горенюка, у законі немає жорсткого регулювання швидкості – це буде визначатися підзаконними актами, а не самим законом.

Автор: Наталя Мамченко

