Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

18:05, 6 жовтня 2025
Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.
Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами
Користувачі електросамокатів та інші легкі персональні електротранспортні засоби (моноколеса, сігвеї тощо) стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Так, через 5 з половиною років після внесення до Верховної Ради підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроект 3023. Як зазначив співініціатор цього законопроекту, народний депутат Олександр Горенюк, закон почали обговорювати ще в мирні часи, і тепер він нарешті отримав підтримку.

«Лише за січень-вересень 2025 року поліція оформила 1144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів. У цих аваріях 14 людей загинуло, ще 765 — отримали травми. Тому врегулювання цього питання – це питання безпеки», підкреслив Горенюк.

Отже, законопроект пропонує наступне:

  • Користувачі електросамокатів та інших легких персональних електротранспортних засобів (моноколеса, сігвеї тощо) стають повноцінними учасниками дорожнього руху;
  • з 14 років – дозволено рух по велодоріжках, а за їх відсутності – по краю проїжджої частини;
  • до 7 років – можна рухатися на тротуарах, але лише під наглядом дорослих;
  • з 7 до 14 років – на тротуарах, велодоріжках, у дворових територіях, парках, скверах;
  • на тротуарах у будь-якому випадку пріоритет мають пішоходи;
  • обов’язкове дотримання правил дорожнього руху;
  • органи місцевого самоврядування визначатимуть зони заборони руху. Для цього з’явиться спеціальний знак «Рух електросамокатів заборонено»;
  • закон вступає в силу через 3 місяці після опублікування.

За словами Горенюка, у законі немає жорсткого регулювання швидкості – це буде визначатися підзаконними актами, а не самим законом.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект транспорт

