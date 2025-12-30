  1. В Україні

На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів 14 населених пунктів

14:28, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На прикордонні досі залишаються близько 300 людей під постійними обстрілами.
На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів 14 населених пунктів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Раді оборони Чернігівської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 населених пунктів у прикордонні. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

Йдеться про села в Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

Прикордонні території перебувають під щоденними обстрілами, попри постійну небезпеку там досі залишаються близько 300 людей.

За словами очільника області, від початку року з прикордоння вже виїхали понад 1400 жителів. Над евакуацією системно працюють обласна та районні військові адміністрації спільно з громадами. Основне завдання — вивезти людей із небезпечних територій.

Рішення про обов’язкову евакуацію ухвалили з урахуванням позиції військових, які наголошують на реальній загрозі для цивільного населення.

Найближчим часом мешканців 14 населених пунктів поінформують про місця збору. До процесу залучені всі необхідні служби, визначені спеціальні евакуаційні маршрути та забезпечений транспорт. Розселення евакуйованих є обов’язковою умовою — людям гарантують місця для тимчасового проживання.

Завершити евакуацію планують упродовж 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Чернігів евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]