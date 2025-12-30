На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів 14 населених пунктів

На прикордонні досі залишаються близько 300 людей під постійними обстрілами.

На Раді оборони Чернігівської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 населених пунктів у прикордонні. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

Йдеться про села в Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

Прикордонні території перебувають під щоденними обстрілами, попри постійну небезпеку там досі залишаються близько 300 людей.

За словами очільника області, від початку року з прикордоння вже виїхали понад 1400 жителів. Над евакуацією системно працюють обласна та районні військові адміністрації спільно з громадами. Основне завдання — вивезти людей із небезпечних територій.

Рішення про обов’язкову евакуацію ухвалили з урахуванням позиції військових, які наголошують на реальній загрозі для цивільного населення.

Найближчим часом мешканців 14 населених пунктів поінформують про місця збору. До процесу залучені всі необхідні служби, визначені спеціальні евакуаційні маршрути та забезпечений транспорт. Розселення евакуйованих є обов’язковою умовою — людям гарантують місця для тимчасового проживання.

Завершити евакуацію планують упродовж 30 днів.

