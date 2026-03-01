  1. В Україні

СЗЧ частіше є ухиленням від мобілізації, ніж проблемою на фронті – Павло Паліса

20:31, 1 березня 2026
Заступник керівника Офісу Президента пояснив причини СЗЧ.
Фото: suspilne.media
Самовільне залишення частини не варто розглядати як спосіб переміщення між підрозділами — найчастіше це прояв ухилення від мобілізації. Таку заяву зробив заступник керівника Офісу Президента України, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, статистика показує, що більшість випадків СЗЧ фіксуються не на передовій, а в навчальних центрах.

«Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ, не тікають від, там, «поганого командира». Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації», — зазначив Паліса.

Він підкреслив, що відсоток СЗЧ на фронті надзвичайно малий порівняно з тиловими показниками. Тому, за його словами, залишення навчання найчастіше слід розглядати як спробу уникнути служби.

Щодо ротацій та переміщень, Паліса відзначив ефективну роботу системи «Армія+», яка дозволяє організувати внутрішні переміщення в армії. Він також нагадав, що за останні вісім місяців спостерігається позитивна динаміка мобілізації.

«СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку», – підсумував заступник глави ОП.

військові армія війна військовослужбовці офіс президента СЗЧ

