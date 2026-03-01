  1. У світі

В Ірані створили перехідну раду після вбивства Алі Хаменеї – хто керуватиме країною

19:37, 1 березня 2026
Тимчасове керівництво країною здійснюватимуть троє посадовців до обрання нового верховного лідера.
В Ірані створили перехідну раду після вбивства Алі Хаменеї – хто керуватиме країною
Фото: Getty Images
В Ірані оголосили про створення перехідної ради з трьох осіб, яка виконуватиме державні обов’язки після вбивства верховного лідера Алі Хаменеї. Про це повідомляє Al Jazeera.

До складу тимчасового органу увійшли аятола Аліреза Арафі, президент Масуд Пезешкіан та голова Верховного суду Голам-Хоссейн Мохсені-Еджей. 67-річний священнослужитель Арафі є членом Ради вартових — органу, який бере участь у відборі верховного лідера, — та був затверджений до складу ради Радою з доцільності.

Відповідно до статті 111 Конституції Ірану, перехідна рада керуватиме країною до моменту, коли Асамблея експертів, що складається з 88 членів, обере нового верховного лідера. Конституція передбачає, що це має відбутися «якомога швидше».

Вбивство Хаменеї в суботу під час спільної операції США та Ізраїлю спричинило невизначеність щодо подальшого політичного курсу країни. Очікується, що Корпус вартових Ісламської революції та керівник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані відіграватимуть важливу роль у перехідний період, однак розподіл впливу поки що залишається незрозумілим.

Також унаслідок атаки загинув головнокомандувач КВІР. Нового очільника цього військово-економічного формування наразі не призначено.

