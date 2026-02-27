Штрафи не переглядали з 1996 року — уряд готує жорсткі зміни до КУпАП

Кабмін пропонує збільшити строки притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт №15043 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким пропонується уточнити строк притягнення до відповідальності за порушення у сфері фінансів.

Йдеться про внесення змін до 164-2 КУпАП, згідно з якими строк притягнення до відповідальності становитиме протягом одного року з дня вчинення правопорушення.

Також, пропонується підвищити розміри штрафів за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, — з від восьми до п’ятнадцяти до від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторні порушення — з від десяти до двадцяти до від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі, чинна редакція статті 164-2 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань.

До таких порушень належать:

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків;

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку.

Внесення неправдивих даних до фінансової звітності або неподання фінансової звітності.

Несвоєчасне чи неналежне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей.

Несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання.

Перешкоджання працівникам органів державного фінансового контролю у проведенні ревізій і перевірок.

Невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності.

За вказані дії передбачено накладення штрафу у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додамо, що стаття 164-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат. Йдеться про неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи, включення до них перекручених даних, а також неведення чи неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку.

Такі порушення тягнуть за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автори законопроєкту необхідність внесення змін пояснюють тим, що чинними нормами КУпАП встановлено обмежені строки притягнення до адміністративної відповідальності. На практиці такі строки часто є недостатніми для притягнення винних осіб до відповідальності, особливо якщо порушення не є тривалими та виявляються під час заходів державного фінансового контролю. Це призводить до уникнення покарання за вчинені порушення, зниження ефективності державного фінансового контролю та створення умов для повторного вчинення аналогічних порушень.

Крім того, розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП) востаннє змінювалися у 1996 році (Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 12 липня 1996 року № 328/96-ВР).

Метою накладення штрафу є виховання особи в дусі дотримання законів, запобігання вчиненню нових правопорушень як самим порушником, так і іншими особами, а також покарання, виправлення та відшкодування збитків. Штраф є формою відповідальності, що передбачає грошовий вплив для досягнення цих цілей.

Отже, з метою підвищення дієвості адміністративної відповідальності, забезпечення невідворотності покарання та формування належного рівня фінансової дисципліни пропонується внести відповідні зміни до КУпАП.

За оцінкою авторів, у разі ухвалення законопроєкт матиме позитивний вплив на ефективність державного управління, сприятиме зміцненню фінансової дисципліни в державі та забезпечить підвищення ефективності державного фінансового контролю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.